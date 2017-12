Six musulmans chiites condamnés à mort à Bahreïn

Six musulmans chiites ont été condamnés à mort par un tribunal militaire à Bahreïn pour avoir constitué une "cellute terroriste" avec l'intention d'assassiner un commandant de l'armée, rapporte lundi l'agence de presse officielle BNA.

Les six hommes, dont un soldat, ont également été reconnus coupables d'avoir effectué des attentats. Leur condamnation peut faire l'objet d'un appel.

Dans cette même affaire, sept autres personnes ont été condamnées à sept ans d'emprisonnement assortis de la privation de leur citoyenneté. Cinq autres ont été acquittées.

Au total donc, 18 personnes étaient jugées, dont huit par contumace et ayant fui en Irak et en Iran. On ignore si parmi celles-ci figurent des condamnés à mort.

En janvier dernier, Bahreïn avait exécuté trois personnes de confession chiite pour un attentat ayant coûté la vie à trois policiers en 2014.

Ces exécutions, les premières dans le royaume depuis 2008, avaient suscité notamment une vive réaction de l'Iran chiite. (Rédaction de Dubaï, Gilles Trequesser pour le service français)