(Actualisé avec ministre de l'Intérieur)

PARIS, 13 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a condamné lundi soir lors d'un entretien téléphonique avec la Première ministre britannique Theresa May "l'attaque inacceptable" commise contre l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et sa fille, rapporte mardi l'Elysée.

"Mme May a informé le président de la République des résultats de l’enquête menée au Royaume-Uni sur l'utilisation d’un agent neurotoxique dans la tentative d’assassinat de Sergueï et Ioulia Skripal, et des réponses attendues de la Russie", indique la présidence française dans un communiqué.

Emmanuel Macron "a condamné une attaque inacceptable et rappelé l’engagement de la France dans la lutte contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques", ajoute-t-elle. "Il a assuré Mme May de la pleine solidarité de la France avec le Royaume-Uni" et a convenu de rester "en contact étroit au cours des prochains jours".

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est entretenu pour sa part dans la soirée avec son homologue britannique Amber Rudd, qu'il a assurée "du soutien de la France pour établir les responsabilités de cette attaque".

Les deux ministres ont convenu de se recontacter dans les prochaines heures, précise un communiqué. (Marine Pennetier et Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)