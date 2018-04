Sky : Les valeurs du jour en Europe - SKY et MEDIASET échappent à la baisse grâce à leur alliance dans la télévision payante

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MEDIASET 3.18% 3.112 -3.65%

Alors que les marchés européens broient du noir ce mardi, Sky (+1,97% à 1 323 pence) et Mediaset (+7,38% à 3,323 euros) voient la vie en rose. Les deux groupes de médias, respectivement britannique et italien, ont dévoilé vendredi dernier un accord de partenariat en deux volets. Le premier consiste à étendre aux clients satellites de Sky l'accès à neuf chaines actuellement diffusées uniquement sur Mediaset Premium, la chaine à péage du groupe de médias italien. Au passage, le groupe britannique enrichit son offre de télévision à la demande avec de nouveaux contenus.Du côté de Mediaset, cette ouverture de nouveaux débouchés porte la promesse d'un accroissement de l'audience de ses programmes et donc de ses revenus publicitaires. Et avant même la monétisation de cette nouvelle audience, Mediaset devrait recevoir 60 à 70 millions d'euros de commission annuelle de la part de Sky pour que ce dernier ait le droit de diffuser les programmes du groupe italien.L'autre volet de l'accord est peut-être le plus stratégique pour Mediaset. Il prévoit que Sky Italie loue à Mediaset des capacités de diffusion supplémentaires en format DTT (digital terrestrial télévision, équivalent de la TNT) lui permettant de créer une nouvelle chaine payante. Elle proposera des contenus de Sky, de 21st Century Fox (actionnaire de référence de Sky) mais aussi les neuf chaines issues de Mediaset Premium. De plus, le groupe italien apportera un support commercial et technique à Sky.Outre le "loyer" que touchera Mediaset pour ses capacités de diffusion, le deal prévoit aussi qu'il détiendra une partie de la nouvelle chaine payante bâtie pour partie sur la technologie et les technologies de sa filiale Premium. L'accord donne la possibilité au groupe de céder, d'ici la fin de l'année, cette participation à Sky Italia. En clair, Mediaset pourrait trouver là un moyen de sortir de la télévision payante tout en gardant un droit de regard éditorial sur les contenus Premium qu'il livrera à Sky.Alors qu'il intégrait jusque-là dans son estimation de Mediaset une valorisation nulle pour Premium, UBS estime que ce deal pourrait se traduire par une hausse de 480 à 700 millions d'euros de la valorisation du groupe italien liée à la monétisation des actifs de télévision payante. De plus, en prenant en compte le seul loyer que payera Sky, UBS juge que le consensus 2019 pour le bénéfice net de Mediaset pourrait être revu en hausse de 15 à 18%.De son côté, Berenberg trouve intéressante l'idée que Mediaset ne garde qu'un droit de regard éditorial sur les contenus Premium qu'il procurera à la nouvelle chaine. Estimant que l'accord pourrait être étendu aux chaines gratuites du groupe italien, l'analyste a trouvé dans ce partenariat une bonne raison de relever sa recommandation à l'Achat sur Mediaset.