SmartCash souligne les initiatives en 2018 pour accélérer l'adoption mondiale et récapitule les principales réalisations

Les éléments majeurs de la feuille de route mettent l'accent sur l'évolutivité, l'adoption par le commerçant, la sécurité et la prise en charge

NEW YORK, le 26 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - via NetworkWire - SmartCash, une cryptomonnaie de coopération et de croissance à gouvernance commune, créée grâce à la technologie blockchain, présente aujourd'hui ses récentes réalisations et ses ambitions pour l'année à venir.



Autofinancée, centrée sur le commerçant, axée sur la communauté et conviviale

Des réalisations récentes ont positionné SmartCash pour devenir la méthode idéale de paiement partout dans le monde en introduisant les fonctionnalités suivantes :

Adresses basées sur un nom d'utilisateur plutôt que les adresses très complexes du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies

Modèle autofinancé pour assurer un développement et un rayonnement continus

Frais de transaction inférieurs au 1/10 e de cent

de cent Système de gouvernance avancé pour donner une voix à chaque détenteur de SmartCash

SmartNodes pour activer InstantPay et d'autres services futurs

Portefeuille Web et application mobile faciles à utiliser

Initiatives en 2018 pour accélérer la croissance de la communauté SmartCash

Suite à la réalisation des éléments majeurs de la feuille de route précédente, l'équipe mondiale des développeurs de SmartCash a défini dix nouvelle étapes à franchir d'ici la fin de l'année. Ces initiatives privilégient la mission essentielle de SmartCash consistant à fournir une crypto viable, fongible, rapide, orientée vers le commerçant, conviviale et communautaire avec un système de gouvernance décentralisé.

SmartCard

Un système de paiement révolutionnaire qui améliore et / ou élimine les limitations actuelles des méthodes de paiement conventionnelles avec la possibilité de configurer un nouveau commerçant en quelques minutes, de confirmer une transaction en quelques fractions de seconde, de remplacer les services bancaires traditionnels s'ils ne sont pas disponibles tout en offrant des économies incommensurables pour les commerçants en raison de frais de transaction quasiment inexistants.

Fonctionnalité Send-to-Email (envoyer à l'e-mail)

Envoyer SmartCash à une autre personne ou entreprise sera un jeu d'enfant avec la possibilité d'envoyer SmartCash directement à l'adresse e-mail de n'importe quel individu, même s'il n'a pas de compte de portefeuille Web existant.

Blocs adaptatifs

Les blocs vont augmenter en fonction de la taille moyenne des blocs pour permettre le maximum de transactions par seconde, garantissant ainsi une évolutivité optimale à mesure que les particuliers et les commerçants utilisent SmartCash.

Centre d'assistance 24 heures sur 24

L'équipe d'assistance de SmartCash est en train de devenir un centre de support 24 heures sur 24 qui aidera les nouveaux commerçants à accepter SmartCash tout en donnant des conseils aux nouveaux utilisateurs.

Innovations de portefeuille numérique, mises à niveau de base, et bien plus encore

D'autres éléments sur la feuille de route incluent, entre autres, l'introduction d'un portefeuille electrum pour éliminer le besoin d'attendre le téléchargement de la blockchain, le lancement d'un portefeuille mobile natif avec capacité de négociation de plusieurs devises, mise à niveau de l'explorateur de blocs pour plus de précision et une interface améliorée.

Embauche d'un cabinet de relations avec les médias

Pour accroître la visibilité des réalisations antérieures et des futures annonces, la communauté SmartCash a voté pour engager Blockchain Relations. Officiellement mandatée le 1er avril 2018, Blockchain Relations utilisera de multiples canaux et plateformes de communication pour assurer une couverture médiatique continue via des articles et éditoriaux syndiqués, une sensibilisation des journalistes, un portail d'information SmartCash et diverses initiatives d'engagement.

À propos de SmartCash

SmartCash (SMART) est une cryptomonnaie basée sur la blockchain qui se distingue par une gouvernance communautaire, une trésorerie autofinancée et l'accès au mining des PC standard. En privilégiant la participation de la communauté et l'adoption par les commerçants, SmartCash vise à créer la cryptomonnaie la plus agile et possédant la croissance la plus rapide.

S'engager avec la communauté SmartCash

