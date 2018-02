SoLocal Group: Un chiffre d’affaires Internet et un EBITDA récurrent conformes aux perspectives annoncées1 grâce à une gestion rigoureuse des coûts

Regulatory News:

Résultats du T4 2017 :

Chiffre d’affaires Internet : 172 M€, +2%2

Résultats annuels 2017 :

Chiffre d’affaires 3 total : 756 M€

total : 756 M€ Chiffre d’affaires Internet 3 stable : 636 M€

stable : 636 M€ EBITDA récurrent 3 : 196 M€

: 196 M€ Endettement financier net4 : 332 M€

Perspective 2018 :

Après plusieurs années de décroissance, stabilisation de l’EBITDA3 récurrent

Eric Boustouller, Directeur Général de SoLocal Group, a présenté le 13 février 2018 aux partenaires sociaux son projet stratégique « SoLocal 2020 », approuvé le 12 février 2018 par le Conseil d’Administration. Il s’articule autour d’une offre élargie de services digitaux pour les entreprises, de la réinvention du média PagesJaunes et de la simplification de l’organisation. Ce plan porte une nouvelle ambition pour SoLocal : devenir l’un des champions du digital en France.

A l’occasion de la publication des résultats annuels 2017, Eric Boustouller a déclaré : « Les résultats 2017 illustrent l’effort immédiat mis en œuvre par les équipes pour contenir et réduire les coûts comme l’indique la baisse de nos charges externes au second semestre. J’ai présenté hier notre projet de transformation « SoLocal 2020 » qui vise à adapter la stratégie du Groupe et son organisation et qui repose sur une stricte discipline de contrôle des coûts pour contribuer à la réduction significative des coûts fixes. Il devrait générer à horizon 2020 120 millions d’euros d’économies (effet année pleine).

Ce projet porte une nouvelle ambition avec l’arrêt du déclin continu de l’EBITDA du Groupe en 2018 et le retour à une croissance durable à partir de 2019. »

1 Annoncées le 9 novembre 2017, périmètre des activités poursuivies

2 Au 4ème trimestre 2017 par rapport au 4ème trimestre 2016 (périmètre des activités poursuivies)

3 Périmètre des activités poursuivies

4 L’endettement financier net correspond au total de l’endettement financier brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie nets

Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2017. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de certification des commissaires aux comptes est en cours d’émission.

Dans la présentation de ses résultats et dans le présent communiqué, SoLocal Group isole la dynamique des activités poursuivies de celle des activités qu’il a cédées. Les indicateurs de performance financière sont commentés sur le périmètre des activités poursuivies.

I. Chiffre d’affaires et EBITDA

En millions d’euros T4 2017 T4 2016 Variation FY 2017 FY 2016 Variation Chiffre d'affaires5 Internet 172 169 +2% 636 638 0% Search Local5 120 127 -5% 461 490 -6% Nombre de visites (en M) 594 597 -1% 2 428 2 371 +2% ARPA6 (en €) 262 264 -1% 984 991 -1% Nombre de clients (en K)7 459 481 -5% 469 494 -5% Marketing Digital5 52 41 +25% 175 148 +18% Taux de pénétration (en nombre de clients) 24% 24% 0pt 24% 24% 0pt Chiffre d'affaires5 Imprimés & Vocal 28 39 -28% 120 164 -27% Chiffre d'affaires des activités poursuivies 200 208 -4% 756 801 -6%

Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires5 de 756 millions d’euros en 2017, en recul de -6% vs 2016.

Le chiffre d’affaires5 Internet de 636 millions d’euros en 2017 est stable par rapport à 2016, la croissance de l’activité Marketing Digital (+18%) compensant partiellement la baisse de l’activité Search Local (-6%) liée notamment à l’impact négatif de la restructuration financière sur l’activité et la montée en puissance plus lente que prévue de nouveaux produits de Search.

Croissance de l’audience5 : les visites Internet sont en hausse de +2% à 2,4 milliards en 2017 par rapport à 2016, générées à travers nos propres marques (PagesJaunes, Mappy) et nos partenariats privilégiés (Google, Bing (Microsoft), Yahoo!, Apple et Facebook). L’audience mobile augmente en particulier de +12% et représente 40% de l’audience totale.

Chiffre d’affaires 5 Search Local : -6% à 461 millions d’euros en 2017 par rapport à 2016 : ARPA 6 Search Local : -1% à 984 euros en 2017 par rapport à 2016. Ce ralentissement est très largement lié à l’impact sur le niveau d’activité commerciale de la finalisation du plan de restructuration financière au T4 2016, particulièrement auprès des grands comptes. Nombre de clients 7 : -5% à 469K en 2017 par rapport à 2016.

: -6% à 461 millions d’euros en 2017 par rapport à 2016 :

Chiffre d’affaires5 Marketing Digital : le chiffre d’affaires progresse de +18% à 175 millions d’euros en 2017 par rapport à 2016, grâce à l’accélération sur les offres innovantes du Groupe : sites (Premium et Privilège) et Adwords (offre Booster Contact). Le chiffre d’affaires5 Marketing Digital représente 23% du chiffre d’affaires5 total en 2017.

Le chiffre d’affaires5 Imprimés & Vocal de 120 millions d’euros en 2017 est en baisse de -27% par rapport à 2016, les clients et utilisateurs continuant à migrer vers des supports digitaux. L’activité représente 16% du chiffre d’affaires5 total en 2017.

5 Périmètre des activités poursuivies

6 Average Revenue Per Advertiser: Revenu publicitaire moyen par client

7 Nombre de clients moyens de la période considérée possédant un produit Internet

Avec les activités désengagées, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 765 millions d’euros en baisse de -6% par rapport à 2016.

Les charges externes nettes8 récurrentes atteignent -192 millions d’euros et sont en baisse de -7% en 2017 par rapport à 2016 reflétant la réduction des coûts principalement liée aux coûts de communication, de production de l’activité Imprimés & Vocal et à la maîtrise des frais commerciaux.

Les frais de personnel8 récurrents s’établissent à -367 millions d’euros et sont en hausse de +1% en 2017 par rapport à 2016.

En millions d'euros FY 2017 FY 2016 Variation EBITDA8 Internet récurrent 170 188 -9% EBITDA / CA 27% 29% -3pts EBITDA8 Imprimés & Vocal récurrent 26 43 -41% EBITDA / CA 21% 27% -5pts EBITDA récurrent des activités poursuivies 196 231 -15% EBITDA / CA 26% 29% -3pts Contribution des éléments non récurrents8 (13) (5) +167% EBITDA des activités poursuivies 183 226 -19% EBITDA / CA 24% 28% -4pts EBITDA des activités désengagées (3) (2) +26% EBITDA consolidé 180 224 -20% EBITDA / CA 24% 28% -4pts

L’EBITDA8 récurrent atteint 196 millions d’euros en 2017, en baisse de -15% par rapport à 2016, la baisse du chiffre d’affaires (-6%) étant partiellement compensée par une baisse des charges (-2%).

Le taux de marge EBITDA8 récurrent / chiffre d’affaires8 s’établit à 26% en 2017, et en baisse de -3 points par rapport à 2016.

Les éléments non récurrents8 qui impactent l’EBITDA8 s’élèvent à -13 millions d’euros et intègrent notamment pour -8 millions d’euros de charges de personnel au titre de départs non remplacés et -2 millions d’euros au titre de la charge 2017 du plan de rétention 2016.

Avec les éléments non récurrents, l’EBITDA des activités poursuivies s’élève à 183 millions d’euros en 2017.

Avec l’EBITDA des activités désengagées qui s’élèvent à -3 millions d’euros, l’EBITDA consolidé s’élève alors à 180 millions d’euros.

8 Périmètre des activités poursuivies

II. Résultat net et structure financière

En millions d’euros FY 2017 FY 2016 Variation EBITDA récurrent des activités poursuivies 196 231 -15% Dépréciations et amortissements9* (64) (57) +13% Résultat financier hors restructuration de la dette9 (28) (74) +62% Impôt sur les sociétés9 * (44) (43) +1% Résultat récurrent des activités poursuivies 60 57 +4% Contribution des éléments non récurrents9 au résultat net (9) (3) +167% Gain net provenant de la restructuration de la dette9 278 na na Résultat net des activités poursuivies 329 54 +512% Contribution des activités désengagées au résultat net 7 (5) na Résultat net consolidé 336 49 +585% * Retraité de l’application rétroactive des dispositions de la norme IAS 20 concernant le crédit d’impôt recherche

Les dépréciations et amortissements9 s’élèvent à -64 millions d’euros en 2017, en hausse de +13% par rapport à 2016. Ceci s’explique principalement par une augmentation des dotations aux amortissements liée au rythme d’investissement des exercices précédents.

Le résultat financier9 hors restructuration de la dette s’établit à -28 millions d’euros en 2017, ce qui marque une nette amélioration par rapport à 2016, principalement due à une baisse importante de la dette financière et ce malgré une augmentation du taux moyen de la dette qui passe de 5,4% en 2016 à 7,6% en 2017. La charge d’intérêt 2017 n’est due qu’au titre de la période allant du 15 mars au 31 décembre 2017 conformément aux termes négociés dans le cadre de la restructuration financière.

La charge d’impôt sur les sociétés9 atteint -44 millions d’euros en 2017, en hausse de +1% par rapport à 2016 qui s’explique par une hausse du résultat courant avant impôt9.

Le résultat récurrent des activités poursuivies s’élève à 60 millions d’euros en 2017, en hausse de 4% par rapport à 2016.

Le résultat net des activités poursuivies atteint 329 millions d’euros en 2017, en hausse de 275 millions d’euros, principalement dû au gain net non monétaire provenant de la restructuration de la dette. Ce gain est issu de la différence entre la valeur comptable de la dette convertie en instruments de capitaux propres d’une part, et la juste valeur de ces mêmes instruments d’autre part. Hors produit financier provenant de la restructuration de la dette (266 millions d’euros, soit 278 millions d’euros nets d’impôts), le résultat des activités poursuivies du Groupe serait de 51 millions d’euros, soit une baisse de -6%. Avec la contribution des activités désengagées, le résultat net consolidé du Groupe s’établit à 336 millions d’euros en 2017.

L’endettement financier net10 s’établit à 332 millions d’euros au 31 décembre 2017 par rapport à 1 097 millions d’euros au 31 décembre 2016. Le levier financier11 était de 4,7x au 31 décembre 2016, et s’élève à 1,7x au 31 décembre 2017. La restructuration financière menée au premier trimestre 2017 a permis au groupe de réduire sa dette brute de deux tiers et de renforcer ses fonds propres.

Le cash-flow net9 du Groupe est de -23 millions d’euros en 2017, en baisse de 57 millions d’euros par rapport à 2016, principalement dû aux 32 millions d’euros d’intérêts sur la dette avant restructuration payés au titre de 2016 début 2017 et à un décaissement d’impôts plus important de 32 millions d’euros. Ce dernier est lié à un redressement fiscal du crédit impôt recherche sur les années antérieures pour 6 millions d’euros et au remboursement d’une créance d’impôt de 16 millions d’euros en 2016.

9 Périmètre des activités poursuivies

10 L’endettement financier net correspond au total de l’endettement financier brut diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie nets

11 Levier financier calculé conformément aux termes de la dette obligataire

Avec la contribution des activités désengagées, le cash-flow net consolidé du Groupe s’élève à -26 millions d’euros en 2017.

Au 31 décembre 2017, le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 86 millions d’euros12.

III. Perspective 2018

La perspective pour l’année 2018 est celle d’une stabilité de l’EBITDA13 récurrent.

IV. Ambition à moyen terme

Le plan stratégique « SoLocal 2020 » a pour objectifs :

Chiffre d’affaires13 Internet Croissance à deux chiffres en 2020 EBITDA13 récurrent Croissance à deux chiffres à partir de 2019 Taux de conversion de l’EBITDA13 en cash14 Tend vers 50% en 2020

V. Prochaines dates du calendrier financier

Les prochaines dates du calendrier financier sont les suivantes :

Journée investisseurs : 15 février 2018 avec Eric Boustouller, Directeur Général, et Jean-Jacques Bancel, Directeur Financier, qui a pris ses fonctions le 13 février 2018. La présentation investisseurs sera publiée sur le site du groupe avant l’ouverture du marché le 15 février.

Assemblée Générale Mixte : 9 mars 2018

Communication du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2018 : 24 avril 2018 post bourse

trimestre 2018 : 24 avril 2018 post bourse Assemblée Générale Annuelle : 14 juin 2018

Communication des résultats semestriels 2018 : 25 juillet 2018 post bourse

Communication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 : 24 octobre 2018 post bourse

12 Nette des découverts bancaires

13 Périmètre des activités poursuivies

14 Ratio calculé à partir des cash flows nets (avant coûts de restructuration et éléments non récurrents) rapportés à l’EBITDA récurrent

À propos de SoLocal Group

SoLocal Group ambitionne de devenir le partenaire, local, digital de confiance des entreprises pour accélérer leur croissance. Pour réussir cette transformation, il s'appuie sur ses six atouts fondamentaux, pour certains uniques en France : des médias à très fortes audiences, une data géolocalisée puissante, des plateformes technologiques évolutives (scalables), une couverture commerciale dans toute la France, des partenariats privilégiés avec les GAFAM et de nombreux talents (experts en matière de data, de développement, de digital marketing, etc.). Les activités de SoLocal Group sont structurées autour de deux axes. D’un côté, une gamme de services digitaux « full web & apps » sur tous les terminaux (PC, mobiles, tablettes et assistants personnels), proposés sous forme de packs et d’abonnements, (« Digital Presence », « Digital Advertising », « Digital Website », « Digital Solutions » et « Print to Digital »), et intégrant un service de coaching digital, pour faciliter la réussite des entreprises. De l’autre, des médias propriétaires (PagesJaunes et Mappy) qui sont au cœur du quotidien des Français et leur offrent une expérience utilisateur enrichissante et différenciante. Avec plus de 460 000 clients partout en France et 2,4 milliards de visites sur ses médias, le Groupe a généré en 2017 un chiffre d’affaires de 756 millions d’euros, dont 84% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet. SoLocal Group est cotée sur Euronext Paris (LOCAL). Les informations sont accessibles sur www.solocalgroup.com.

VI. Annexes

Au cours de l’exercice 2017, le Groupe s’est désengagé de deux activités non stratégiques (« activités désengagées ») :

site avendrealouer.fr, activité de diffusion de petites annonces immobilières ;

Chronoresto, service de commande de repas en ligne.

Compte de résultat consolidé

En millions d’euros Exercice clos le 31 décembre 2017 Exercice clos le 31 décembre 2016 (*) Consolidé Activités

désengagées Activités

poursuivies Consolidé Activités

désengagées Activités

poursuivies Récurrent Non

récur. Récurrent Non

récur. Variation

Récurrent Chiffre d'affaires 765 9 756 - 812 11 801 - -6% Charges externes nettes (201) (6) (192) (3) (216) (7) (207) (1) -7% Frais de personnel (383) (6) (367) (10) (373) (6) (363) (4) 1% EBITDA 180 (3) 196 (13) 224 (2) 231 (5) -15% Dépréciations et amortissements* (53) 11 (64) - (59) (3) (57) - 13% Résultat d'exploitation 126 8 132 (13) 165 (5) 174 (5) -24% Gain net provenant de la restructuration

de la dette au 13 mars 2017 266 - - 266 - - - - na Autres produits financiers 0 - 0 - 1 - 1 - -72% Charges financières (29) - (29) - (75) - (75) - -62% Résultat financier 238 - (28) 266 (74) - (74) - -62% Résultat avant impôt 364 8 104 252 91 (5) 101 (5) 3% Impôt sur les sociétés* (29) (1) (44) 17 (42) (0) (43) 2 1% Résultat de la période 336 7 60 269 49 (5) 57 (3) 4% (*) Retraité de l’application rétroactive des dispositions de la norme IAS 20 concernant le crédit impôt recherche

Tableau consolidé des flux de trésorerie

En millions d’euros FY 2017 FY 2016 Variation EBITDA récurrent des activités poursuivies 196 231 -15% Eléments non monétaires inclus dans l'EBITDA 2 8 -79% Variation du besoin en fonds de roulement (41) (57) -27% Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (53) (67) -21% Résultat financier (dé)encaissé (56) (36) 55% Eléments non récurrents (26) (32) -21% Impôt sur les sociétés décaissé (45) (13) 254% Cash flow net des activités poursuivies (23) 34 na Cash flow net des activités désengagées (3) (3) -14% Cash flow net (26) 31 na Augmentation (diminution) des emprunts (264) 2 na Augmentation de capital 273 0 na Autres dont cessions d'activité 12 5 126% Variation nette de trésorerie (5) 38 na Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à l'ouverture 91 53 71% Trésorerie nette et équivalents de trésorerie à la clôture 86 91 -5%

Note : La restructuration financière a conduit à une diminution de la dette et a été opérée essentiellement par conversion en instruments de capitaux propres portant la dette de 1 160 millions d’euros au 31 décembre 2016 à 398 millions d’euros au 31 décembre 2017.

Bilan consolidé

En millions d’euros ACTIF 31-Dec-17 31-Dec-16 Total des actifs non courants 251 264 Ecarts d'acquisition nets 91 96 Immobilisations incorporelles nettes 119 128 Immobilisations corporelles nettes 25 33 Autres actifs non courants dont impôts différés actifs 16 7 Total des actifs courants 473 506 Créances clients 304 321 Coût d'acquisition de contrats 35 35 Charges constatées d'avance 6 6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 87 91 Autres actifs courants 39 53 Total actif 724 769 PASSIF Capitaux propres (506) (1 318) Total des passifs non courants 565 161 Dettes financières et dérivés non courants 408 1 Avantages au personnel (non courants) 139 134 Autres passifs non courants 18 26 Total des passifs courants 665 1 926 Découverts bancaires et autres emprunts courants 10 1 186 Produits constatés d'avance 341 408 Avantages au personnel (courants) 119 114 Dettes fournisseurs 91 99 Autres passifs courants dont taxes 104 118 Total passif 724 769

