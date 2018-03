PARIS, 8 mars (Reuters) - Les valeurs SoLocal Group et Trigano intégreront l'indice SBF 120 le lundi 19 mars, a annoncé jeudi Euronext, l'opérateur de la Bourse de Paris.

Maurel et Prom et SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) seront de leur côté intégrées à l'indice CAC Mid & Small, de même qu'Advicenne et Signaux Girod, ajoute Euronext à l'issue de sa révision trimestrielle des indices CAC. (Dominique Rodriguez, édité par Julie Carriat)