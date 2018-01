Sofidy : la SCPI Efimmo 1 a acquis l'immeuble BOSE à Saint-Germain-en-Laye

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La SCPI Efimmo 1, gérée par la société de gestion Sofidy vient d'acquérir auprès d'un acteur de référence de l'immobilier tertiaire, un immeuble de bureaux situé au 26/28 rue de Winchester, à Saint-Germain-en-Laye dans le nord des Yvelines (78). Livré clé en main en 2016, l'immeuble est certifié HQE et compte deux étages en superstructure, un rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol pour une surface de 5 082 mètres carrés avec 138 places de parking.Il est entièrement occupé par le siège social de la société Bose, leader américain des systèmes audio grand public et professionnels, dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes.Créée en 1987, Efimmo 1 est une SCPI investie majoritairement en immobilier de bureaux qui détient plus de 880 actifs locatifs répartis dans les régions les plus dynamiques du territoire : Paris, Ile-de-France et les métropoles régionales. Avec plus de 1 milliard d'euros sous gestion, le taux de distribution de la SCPI Efimmo 1 s'élèvera à 4,88 % (TDVM) en 2017.