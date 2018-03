Sofidy lance un nouvel OPCI grand public Sofidy Pierre Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sofidy annonce le lancement de l’OPCI grand public Sofidy Pierre Europe, une solution d’épargne immobilière destinée aux épargnants qui souhaitent diversifier leurs investissements dans l’immobilier. Le lancement de ce nouveau produit d'épargne immobilière s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de Sofidy, dont les solutions d'investissement sur l'immobilier vont de la SCPI à l'OPCVM immobilier coté, en passant par les fonds de fonds et les foncières cotées.La gestion de ce nouvel OPCI a été confiée à Peter Viens qui, fort de 15 années d'expérience dans l'immobilier, a rejoint Sofidy en août 2017. La stratégie de gestion de l'OPCI grand public Sofidy Pierre Europe allie investissements en actifs physiques, pour 51% à 60 % du fonds, et investissements en actifs financiers à caractère immobilier, pour 20% à 35% du fonds. Le solde est investi en liquidités et en foncières cotées.Pour la constitution du parc immobilier physique de l'OPCI, le gérant cible principalement les commerces et les bureaux situés dans les zones de croissance les plus solides de la zone euro (France, Allemagne, Pays-Bas). Le programme d'investissement, qui s'élève à 500 millions d'euros d'ici à 2020, porte sur des actifs sélectionnés pour leurs perspectives de valorisation sur le long terme, et allant de 10 à 50 millions, segment qui offre le meilleur compromis entre recherche de rendement et bonne mutualisation des risques.La partie financière est quant à elle majoritairement orientée vers le secteur de l'immobilier (titres de sociétés immobilières cotées, OPCVM immobiliers) et pourra être complétée par des OPCVM diversifiés présentant une volatilité mesurée.