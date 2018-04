Sofidy nomme un directeur de cabinet pour renforcer son équipe de direction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy annonce le recrutement de Bastien Marguerite (27 ans) en tant que directeur de cabinet. Basé à Evry, siège social historique de la société, il est rattaché directement à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Il travaillera au sein de l’équipe de direction aux projets de développement de la société." Ce recrutement vise à renforcer l'équipe de direction de Sofidy, a déclaré Jean-Marc Peter, Bastien Marguerite nous apporte son expertise notamment sur les plans financier, juridique, réglementaire et social, et participe à la définition de la stratégie et au développement de Sofidy. "