Sofidy recommande de chercher des pépites immobilières hors de l'indice de référence

Sofidy affirme dans une note que l’immobilier coté a un potentiel de performance positive significatif. Premier argument en faveur de cette assertion : le niveau de rendement moyen de cette partie de la cote actions avoisine 4%, avec même un rendement de 5,8% en 2017 pour Unibail-Rodamco, la plus grosse foncière du secteur. De plus, l'environnement de liquidités abondantes, l'indexation qui assure une protection contre une hausse de l'inflation et l'effet positif de l'accélération économique sur les loyers de bureaux et les ventes des commerçants soutiennent la classe d'actifs.Enfin, ajoute Sofidy, les foncières cotées offrent une diversité de positionnement croissante, avec par exemple la montée en puissance de la thématique résidentielle en Espagne, qui permet une rotation aisée entre les thématiques.Toutefois, observe le gérant Laurent Saint-Aubin, en charge du fonds Sofidy Sélection 1, "il est temps de s'écarter des indices pour trouver de la performance !" En clair, Sofidy recommande de ne pas se contenter de répliquer un indice de référence des valeurs immobilières mais d'aller chercher des pépites cotées en dehors."Le fonds Sofidy Sélection 1 a essentiellement bénéficié de sa participation importante au capital de la foncière de bureaux allemande Demire Real Estate, sur laquelle il a été annoncé une offre publique d'achat à 4,35 euros, 12% au-dessus des cours de bourse précédents, et d'une hausse des cours de la Société Foncière Lyonnaise décotée à l'excès. La performance de ces deux valeurs non présentes dans l'indice de référence, le FTSE EPRA/NAREIT Euro zone Capped, illustre l'avantage potentiel d'une gestion de conviction", assure Laurent Saint-Aubin.