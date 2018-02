Sommet Poutine-Erdogan-Rohani en avril en Turquie, selon Moscou

MOSCOU, 19 février (Reuters) - Des préparatifs sont en cours pour la tenue en avril prochain d'un sommet sur la Syrie qui réunira à Istanbul les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, russe Vladimir Poutine et iranien Hassan Rohani, rapporte lundi l'agence de presse russe RIA, citant le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Les ministres des Affaires étrangères des trois pays doivent se rencontrer dans deux semaines au Kazakhstan afin de préparer l'événement, rapporte quant à elle l'agence Tass, citant le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.

Ankara, Moscou et Téhéran se sont rapprochés il y a un an, dans le cadre du processus d'Astana, capitale du Kazakhstan, afin de mieux coordonner leur action en Syrie et mettre en place des cessez-le-feu localisés censés faciliter un règlement politique. (Polina Devitt Jean-Stéphane Brosse pour le service français)