Sony Music Entertainment et Tencent Music Entertainment Group annoncent la création d'un nouveau label, Liquid State, où « l'Est et l'Ouest se rencontrent sur la piste de danse »



HONG KONG - Media OutReach - 31 janvier 2018 - Sony Music Entertainment et Tencent Music Entertainment Group annoncent aujourd'hui à Hong Kong le lancement d'un nouveau label de musique électronique, Liquid State.

Liquid State est le nouveau label destiné aux artistes spécialistes de la musique électronique et de l'EDM venus d'Asie et du monde entier. Il aura pour but de découvrir, de faire la promotion et développer la multitude de talents qui existent au niveau local afin de créer des contenus originaux, le tout en apportant un soutien sans pareil aux artistes internationaux dans la région.



Liquid State sera la première marque consacrée à la communauté de la musique dance et électronique ainsi qu'à son style de vie dans la région qui inclura également des tournées, des évènements en boîtes de nuit ainsi que des expériences spécifiques exclusives.

Liquid State continuera d'améliorer la croissance phénoménale de la musique dance en Asie, qui a vu le nombre de festivals EDM exploser à un niveau record ainsi que l'évolution des clubs dynamiques de la région.



Liquid State intègrera des contenus originaux grâce à l'expertise de la maison de disque leader internationale Sony Music associée au marketing survolté de Tencent Music Entertainment et à ses services numériques, qui incluent QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music. En outre, les médias de Tencent tels que WeChat, QQ, Tencent Video et QZone apporteront également leur soutien à Liquid State et à ses artistes.

Alan Walker, star internationale et artiste ayant vendu des millions de disques avec Sony Music, participera à l'aventure Liquid State : le jeune prodige de 20 ans d'origine norvégienne doit sortir une série de collaborations exclusives pour le label en 2018. En 2017, Walker s'est placé en tête des charts sur QQ Music avec un nombre de streams record dépassant les six milliards et a connu la plus forte progression dans le Top 100 de DJ Mag. Il a fait son entrée sur la scène musicale internationale avec son single « Faded » en décembre 2015, qui s'est désormais vendu à plus de 9,4 millions d'exemplaires dans le monde auxquels s'ajoutent les 1,6 milliard de streaming sur les plateformes numériques. Il est le premier d'une vague de DJs et de collaborateurs internationaux à se joindre à l'évènement Liquid State.

De plus, trois des personnalités les plus célèbres d'Asie ont signé pour être des ambassadeurs officiels de Liquid State dans la région : la star de la pop chinoise Chris Lee en Chine continentale, l'acteur et chanteur acclamé dans le monde entier Nicholas Tse à Hong Kong et Taïwan, et le phénomène aux multiples talents de BIGBANG, Seungri, en Corée du Sud. Tencent Music Entertainment a développé des relations de longue date et a connu beaucoup de succès avec les trois ambassadeurs. Auparavant, l'album numérique de Chris Lee « Liu Xing » et le single numérique de Nicholas Tse « Yi Xiang Tian Kai » sont sortis sur les plateformes de Tencent Music Entertainment et les deux artistes font partie du Tencent Music Entertainment Music+ Project. Avec Liquid State, les trois ambassadeurs participeront à des collaborations musicales palpitantes dans le monde de la dance.

Alan Walker déclare : « L'Asie a toujours été une région spéciale pour moi, donc je suis heureux d'être là aujourd'hui pour aider Sony Music et Tencent pour le lancement de Liquid State. Ils ont tous deux joué un rôle si important dans ma carrière jusqu'à présent, et maintenant qu'ils s'associent, je suis convaincu que Liquid State permettra de promouvoir de nouveaux artistes venus d'Asie sur la scène internationale ainsi que d'aider les artistes internationaux à exploiter l'énorme potentiel que représente le marché asiatique. »

Outre Walker, Liquid State inscrit d'autres talents incroyables de la musique électronique à son premier palmarès avec ZHU, nominé aux Grammy Awards, et le multiple lauréat Hollaphonic, le duo de Dubai, qui vont sortir des morceaux pour le label dans les mois qui viennent. La Chinoise DJ Lizzy et le duo coréen Junkilla sont les premiers artistiques asiatiques à avoir signé chez Liquid State.

Denis Handlin AO, président & PDG de Sony Music Entertainment Australie & Nouvelle-Zélande et président de Sony Music Entertainment Asie, affirme : « Je suis ravi d'annoncer le lancement de Liquid State avec Tencent Music Entertainment Group. L'industrie musicale vit des moments exaltants et Liquid State a été créé pour soutenir et améliorer la découverte et le développement des talents de la musique électronique et EDM en Asie. Ensembles, nous ferons de Liquid State le label incontournable pour un large éventail de nouveaux artistes et d'artistes confirmés au talent indéniable au niveau régional et international. J'aimerais également remercier Tencent pour la passion et la vision qu'elle partage avec nous de proposer de nouvelles musiques palpitantes, des expériences uniques et des artistes prodigieux aux fans de musique chinois et du monde entier via Liquid State. »



Cussion Pang, PDG de Tencent Music Entertainment Group, ajoute : « Avec le lancement de Liquid State, notre objectif consiste à créer des échanges culturels sans précédent entre l'Est et l'Ouest via la puissance de la musique dance. C'est un style musical à part entière et, en partenariat avec Sony Music Entertainment, nous souhaitons obtenir une solution qui profite à tous nos actionnaires. Nous sommes persuadés que cette collaboration donnera naissance à des moments inoubliables dans les secteurs de la musique et de la culture pendant les années à venir. »



À propos de Tencent Music Entertainment Group

Avec trois grands services de plateformes musicales comprenant QQ Music, Kugou et Kuwo, TME est un leader de la musique en ligne en Chine. Il offre des services tels que des plateformes d'écoute numériques, un karaoké en ligne sur mobile, des concerts, une délégation de droit d'auteur, des publicités ainsi que d'autres activités liées à la musique. Il s'engage à fournir des services qui répondent aux besoins du marché chinois, y compris fournir aux auditeurs des services de musique numériques d'excellente qualité multi usages, aider les producteurs à développer des contenus autorisés et contribuer à l'évolution de l'industrie musicale numérique chinoise dans son ensemble.



À propos de Sony Music Entertainment

Sony Music Entertainment est une maison de disques internationale qui produit un large éventail d'artistes locaux et de stars internationales. La société peut se vanter d'avoir les enregistrements les plus importants de l'histoire. Elle abrite les meilleurs labels qui représentent tous les styles musicaux, y compris Arista Nashville, Beach Street Records, Black Butter Records, BPG Music, Bystorm Entertainment, Century Media, Columbia Nashville, Columbia Records, Day 1, Descendant Records, Disruptor Records, Epic Records, Essential Records, Essential Worship, Flying Buddha, Fo Yo Soul Recordings, House of Iona Records, Insanity Records, Kemosabe Records, Latium Entertainment, Legacy Recordings, Louder Than Life, Masterworks, Masterworks Broadway, OKeh, Polo Ground Music, Portrait, RCA Inspiration, RCA Nashville, RCA Records, Relentless Records, Reunion Records, Sony Classical, Sony Music Latin, Star Time International, Syco Music, Vested in Culture et Volcano. Sony Music Entertainment est une filiale détenue à 100 % par Sony Corporation.

