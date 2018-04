Sopra Steria : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : 991,8 M

Croissance organique de 3,8 %

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 de Sopra Steria (Paris:SOP) s’est élevé à 991,8 M€, en croissance de 4,4 %. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a été en croissance de de 3,8 %.

Sopra Steria : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2018 M€ / % T1 2018 IFRS 15 T1 2017 IFRS 15 Croissance organique* Croissance totale Chiffre d'affaires 991,8 949,7 3,8% 4,4% * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2018

Le chiffre d’affaires de Sopra Steria a été en croissance de 4,4 % au 1er trimestre 2018. L’effet périmètre a été positif de 17,2 M€ tandis que l’impact des variations de devises a, pour sa part, été négatif de 11,0 M€, du fait de la baisse de la livre sterling et des couronnes scandinaves face à l’euro par rapport au 1er trimestre 2017. A taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à 5,7 %. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires a progressé de 3,8 %.

En France, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’est établi à 426,3 M€. Intégrant un effet calendaire négatif (-1 jour), il a été en croissance organique de 1,8 %. Hors effet calendaire, la dynamique de marché et la tendance de croissance du chiffre d’affaires sont restées similaires à celles constatées sur l’ensemble de l’année 2017. L’activité du trimestre a été tirée par le conseil, en hausse de plus de 10 % et par la cybersécurité, en progression de plus de 30 %. Les secteurs de la banque, de l’assurance, de la défense et de l’aéronautique ont été les marchés verticaux les plus porteurs sur le trimestre.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires du 1er trimestre (188,4 M€) a été en recul de 7,4 %. A taux de change et périmètre constants, la décroissance a été de 4,8 %. Cette évolution s’explique par la baisse du chiffre d’affaires de la co-entreprise SSCL dont le niveau d’activité attendu sur l’exercice 2018 est de l’ordre de

140 M£ (comme indiqué début 2017). Hors SSCL, l’activité a enregistré, sur le trimestre, une légère croissance. Cette évolution a été portée par l’amélioration de l’environnement des affaires par rapport au deuxième semestre 2017, notamment dans le secteur public. Parallèlement, les plans en cours (réorientation du modèle vers des services à plus forte valeur ajoutée, renforcement du secteur privé, investissements dans le conseil et la force commerciale, réductions de coûts) ont été poursuivis sur le trimestre conformément au calendrier établi.

Sur le pôle Autre Europe, le chiffre d’affaires a été en forte croissance organique (+13,4 %) pour s’établir à 231,6 M€. Tous les pays du pôle ont contribué à la croissance du trimestre. La performance a été très soutenue en Allemagne, en particulier dans le secteur public et le secteur bancaire, confirmant ainsi la bonne dynamique commerciale et opérationnelle dans ce pays.

Sopra Banking Software a réalisé un chiffre d’affaires de 88,2 M€, en croissance organique de 11,8 %. Dans un contexte 2018 toujours caractérisé par des investissements importants et par la livraison des derniers grands composants de la solution core banking « Platform », le 1er trimestre a été marqué par une forte croissance de l’activité de crédits spécialisés de Cassiopae. A ce titre, après les succès enregistrés avec Hyundai, Volkswagen et Siemens, Sopra Banking Software a initialisé une relation commerciale avec Nissan. Concernant l’activité dans les paiements, la solution logicielle Sopra Banking Platform for Payments a été mise en production avec succès pour Transactis. Enfin, la dynamique sur le continent africain s’est poursuivie et a notamment été soutenue par le succès de la nouvelle version de core banking « Amplitude Up ».

Le chiffre d’affaires du pôle Autres Solutions s’est établi à 57,4 M€, en croissance organique de 2,2 %. Il intègre dorénavant, pour ce qui est des solutions Immobilier, le chiffre d’affaires que réalisait Cassiopae dans ce domaine. En ce qui concerne les solutions Ressources Humaines, le 1er trimestre a notamment bénéficié des travaux préparatoires à la mise en œuvre du prélèvement à la source pour l’impôt sur le revenu en France en 2019.

Effectifs

Au 31 mars 2018, l’effectif total du Groupe était de 42 376 personnes (41 661 personnes au 31 décembre 2017) dont 19 % sur les zones X-Shore.

Croissance externe

Le Groupe a annoncé le 8 janvier 2018 le projet d’acquisition de la société allemande BLUECARAT (chiffre d’affaires 2017 de 33 M€). Cette société devrait être consolidée au cours du deuxième trimestre 2018.

Sopra Banking Software a réalisé l’acquisition de la société O.R. System, éditrice d’une solution de gestion du risque de contrepartie pour le domaine bancaire et les institutions financières. Cette société ayant réalisé environ 2 M€ de chiffre d’affaires en 2017 sera consolidée au cours du deuxième trimestre 2018.

Perspectives

Pour rappel, les objectifs du Groupe pour l’exercice 2018 sont :

une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 %,

un taux de marge opérationnelle d’activité en légère amélioration,

un flux net de trésorerie disponible supérieur à 170 M€ (133 M€ en intégrant la cession de créances 2017 de 37 M€).

La saisonnalité entre les deux semestres sera plus marquée en 2018 qu’elle ne l’a été en 2017 en raison d’un effet calendaire plus favorable au 2ème semestre, d’une concentration des ventes de licences plus importante au 2ème semestre et du plan d’investissement engagé au 1er semestre au Royaume-Uni.

Prochains rendez-vous

Mardi 12 juin 2018 : Assemblée Générale des actionnaires – 14h30 / Pavillon Dauphine, Paris.

Vendredi 27 juillet 2018 : publication des résultats semestriels 2018 (avant bourse) et réunion de présentation.

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 13 avril 2018 (notamment aux pages 35 et suivantes). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

Annexes

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 1er trimestre 2018 M€ T1 2018 IFRS 15 T1 2017 Croissance Chiffre d’affaires 953,7 Impact IFRS 15 -4,0 Chiffre d'affaires IFRS 15 991,8 949,7 + 4,4% Variations de change -11,0 Chiffre d’affaires à taux de change constants 991,8 938,7 + 5,7% Variations de périmètre 17,2 Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 991,8 955,9 + 3,8%

Sopra Steria : variation des taux de change - 1er trimestre 2018 Pour 1€ / % Taux moyen T1 2018 Taux moyen T1 2017 Variation Livre sterling 0,883 0,860 -2,6% Couronne norvégienne 9,634 8,989 -6,7% Couronne suédoise 9,971 9,506 -4,7% Couronne danoise 7,447 7,435 -0,2% Franc suisse 1,165 1,069 -8,2%

Sopra Steria : chiffre d'affaires par pôle d'activité - 1er trimestre 2018 M€ / % T1 2018 IFRS15 T1 2017 Retraité* T1 2017 IFRS 15 Croissance organique Croissance totale France 426,3 418,6 410,5 1,8% 3,8% Royaume-Uni 188,4 197,9 203,4 -4,8% -7,4% Autre Europe 231,6 204,3 200,1 13,4% 15,7% Sopra Banking Software 88,2 78,9 79,4 11,8% 11,0% Autres Solutions 57,4 56,2 56,2 2,2% 2,2% Total 991,8 955,9 949,7 3,8% 4,4% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2018 et après application de la norme IFRS 15

