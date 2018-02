Spotcap accélère les décisions de prêt à l'aide de l'automatisation robotisée des processus Kofax Kapow

L'acquisition de données plus rapide permet la fourniture d'options de financement par le crédit aux petites et moyennes entreprises

IRVINE, Californie, le 28 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Kofax®, fournisseur leader de logiciels destinés à simplifier et transformer le First Mile(TM) d'affaires, a annoncé aujourd'hui que Spotcap, un fournisseur multinational de services financiers aux petites et moyennes entreprises (PME), a mis en oeuvre le logiciel RPA (Robotic Process Automation) Kofax Kapow(TM) pour soutenir son algorithme d'évaluation de crédit exclusif. Kapow imite les actions humaines pour automatiser un large éventail de tâches manuelles et répétitives, aidant ainsi Spotcap à proposer des options de financement flexibles aux PME.



Les modèles de crédit d'apprentissage machine de Spotcap évaluent les données d'entreprise et de flux de trésorerie, parallèlement aux informations de crédit et financières classiques, offrant ainsi une vision globale des performances et de la solvabilité d'une entreprise. Les robots logiciels Kofax Kapow aident à faciliter le regroupement, l'extraction et la transformation automatiques et rapides des données provenant d'une multitude de sources en informations exploitables à utiliser par l'algorithme d'évaluation de crédit de Spotcap et les spécialistes en crédit.

L'investissement de Spotcap dans Kapow, qui a généré un retour sur investissement complet en moins d'un an, permet d'éliminer le travail administratif et le traitement manuel. Les demandeurs d'entreprise saisissent simplement des renseignements personnels et commerciaux de base en ligne dans un processus hautement intuitif qui peut être effectué en moins de 15 minutes. Les demandes sont examinées dans les 24 heures ; une fois approuvées, les PME ont un accès immédiat aux fonds.

Spotcap est également à la tête d'une tendance émergente connue sous le nom de « Lending-as-a-Service », offrant sa plateforme de prêt à service complet ainsi que ses outils de prise de décision aux institutions majeures, financières ou autres. Cette approche reconnaît que les PME ont longtemps éprouvé des difficultés à obtenir un financement, les prêteurs traditionnels étant historiquement découragés par les dépenses considérables liées au traitement des demandes de prêt pour des lignes de crédit plus modestes.

« Pour chaque demande de prêt reçue, des milliers de points de données doivent être analysés afin de décider si un prêt sera accordé », commente Karl Sponholz, COO (Directeur d'exploitation) de Spotcap. « Contrairement aux processus de crédit classiques, où les décisions de crédit reposent principalement sur les statistiques historiques et la notation de crédit, nous utilisons le logiciel d'automatisation intelligent Kapow pour accéder rapidement et facilement aux données provenant d'un grand nombre de sources pour une vision générale.

« Nous créons également un environnement de collaboration pour les prêteurs traditionnels », ajoute Sponholz. « En faisant appel à notre plateforme de prêt à service complet, les acteurs traditionnels peuvent offrir des services plus raffinés, en étant au service des PME d'une manière efficace, avec des services et des produits financiers compétitifs ».

« Kofax aide les dirigeants Fintech à transformer numériquement leurs activités pour mieux servir leurs clients », a déclaré Reynolds C. Bish, PDG de Kofax. « En plus d'accroître leur différenciation et leur avantage concurrentiels, ces leaders axés sur la technologie sont prêts à prospérer en développant un engagement plus profond et de meilleure qualité avec les clients tout au long de leur cycle de vie».

