Squad annonce un chiffre d'affaires de 27 400 000 euros

Squad annonce une très forte croissance de ses résultats en 2017 et réalise un chiffre d'affaires en hausse de 42 %.

Réunissant près de 350 collaborateurs répartis sur six agences (Paris, Aix-en-Provence, Sophia-Antipolis, Rennes, Toulouse et Lyon), Squad bénéficie d'une réelle expertise sur les sujets liés à la cybersécurité, au Cloud Computing et DevOps. Dans ce contexte, le groupe intervient sur différents métiers complémentaires. Ce positionnement unique lui permet de connaître chaque année une hyper croissance et de répondre efficacement aux nouveaux enjeux digitaux des grands comptes.

La croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité de Squad atteste de son expertise sur ses marchés et notamment celui de la cybersécurité. Cette spécialisation a permis à Squad de se démarquer, de proposer des offres reposant sur un savoir-faire unique, une méthodologie éprouvée et des outils industriels. 2017 a également marqué une étape-clé pour Squad qui a réalisé une opération d'envergure en accueillant APAX Partners à son capital.

En 2018, Squad va poursuivre sa politique d'investissement pour conserver son avantage concurrentiel. Dans ce contexte, une campagne de recrutement a été initiée pour intégrer de nombreux nouveaux collaborateurs qui viendront accompagner Squad dans sa croissance. Ces investissements lui permettront d'accéder à de nouveaux relais de croissance et de continuer à se développer auprès des grands comptes.

Eric Guillerm, Président de Squad « Squad a su se positionner comme l'expert de son marché en concevant une offre unique. Nous comptons poursuivre cette dynamique de croissance en nous concentrant sur nos domaines d'expertises et notamment en matière de cybersécurité où nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur risques IT. Le dynamisme du marché et l'expertise spécifique de Squad nous permettrons de réaliser à nouveau un chiffre d'affaires en forte croissance (plus de 30%) en 2018. »

