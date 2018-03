State Street Global Advisors (SSGA) souligne l'importance des facteurs ESG dans les valorisations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, constate que la valorisation des sociétés est de plus en plus liée à des éléments "intangibles". Au premier rang, ce sont les facteurs ESG qui ont remplacé les facteurs "tangibles" qui primaient jusque-là dans la détermination de la valeur d'une société."L'importance croissante des facteurs ESG dans la prise de décision d'investissement reflète l'évolution du contexte économique : les risques majeurs auxquels les populations, les institutions et les économies seront confrontés dans les dix prochaines années proviendront en majorité de menaces extérieures aux catégories purement financières, allant des phénomènes météorologiques extrêmes jusqu'à la culture d'entreprise", commente SSGA.Pour les auteurs de l'étude de State Street, il est donc essentiel que toutes les stratégies d'investissement qui visent actuellement à déterminer la valeur des actifs physiques et la valeur comptable, par exemple, soient réévaluées pour refléter l'importance croissante des actifs intangibles et des facteurs non-traditionnels comme les facteurs ESG ayant un impact sur la valeur.L'intégration d'une analyse ESG dans l'évaluation des perspectives d'une société peut aussi apporter des éléments intéressants au sujet de son avenir, note SSGA. Par exemple, le rapport indique que les entreprises ayant de faibles scores ESG sont davantage susceptibles d'être impliquées dans un scandale ou des irrégularités affectant leur organisation. Si ces types d'incident peuvent directement affecter la valorisation d'une action, le coût d'opportunité peut être plus élevé que prévu. En effet, la direction est susceptible de reporter son attention sur la résolution du problème, au lieu de se concentrer sur les perspectives à long terme de l'entreprise.