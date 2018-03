State Street Global Advisors nomination au poste de Head of ETF model portfolios

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé aujourd’hui la nomination de Kathleen Gallagher au poste de Head of ETF model portfolios EMEA et Asie-Pacifique, prenant effet immédiatement. Basée à Londres sous la direction de Rory Tobin, Directeur mondial de SPDR ETF, Elle aura pour responsabilité de commercialiser les capacités d’investissements institutionnels multi-actifs aux intermédiaires, principalement par le biais de la gestion de portefeuilles ETF.Avant de rejoindre State Street Global Advisors, Kathleen Gallagher a travaillé pendant cinq ans en tant que consultante spécialisée dans les investissements multi-classes d'actifs au sein de différents groupes financiers, notamment chez BlackRock/Barclays Global Investors, où elle a travaillé pendant quatre ans, tout d'abord comme Stratégiste en allocation d'actifs, puis comme Directrice de la stratégie d'investissement au sein de l'équipe de solutions d'iShares. Dans ces deux fonctions, elle était responsable de la recherche et du développement des solutions multi-actifs, y compris la gestion de portefeuilles ETF.