State Street Global Advisors : nomination d'un Directeur SPDR ETF France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation, a annoncé la nomination de Ludovic Djebali au poste de Directeur SPDR ETF France, prenant effet immédiatement. Il aura pour responsabilité de diriger, gérer et développer l'activité SPDR ETF en France, sur tous les segments du marché : investisseurs institutionnels, gérants d'actifs institutionnels et intermédiaires financiers.Basé à Paris, Ludovic Djebali sera sous la direction de Rory Tobin, Président de SSGA et co-Directeur mondial de l'activité SPDR ETF.Avant de rejoindre SSGA, il était depuis 7 ans co-Directeur de la région EMEA et des comptes stratégiques chez Source, où il a fait partie de l'équipe qui a lancé l'activité Source ETF en 2009. Il était auparavant membre de l'équipe fonds indiciels cotés chez Lyxor, après avoir occupé différents postes au sein du groupe Société Générale.