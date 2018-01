State Street Global Advisors nomme un directeur EMEA pour son activité institutionnelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d'actifs de State Street Corporation, a annoncé aujourd'hui la nomination de Miles O'Connor au poste de Directeur EMEA de son activité institutionnelle, prenant effet immédiatement. Basé à Londres, Miles O'Connor sera sous la direction de Cuan Coulter, Directeur EMEA de SSGA, et de Cyrus Taraporavela, Président et Directeur Général de SSGA.Miles O'Connor dispose de plus de 37 ans de carrière dans les services financiers a dernièrement occupé le poste de Président et d'administrateur non-exécutif d'Unigestion (Royaume-Uni). A ce nouveau poste, il fera partie de l'équipe de direction, aura la responsabilité des relations avec les clients institutionnels actuels et sera chargé de développer l'activité de SSGA dans l'ensemble de la région.Avant de rejoindre Unigestion, Miles O'Connor a occupé différents postes de direction chez Schroders Investment Management, notamment en tant que Directeur EMEA de l'activité institutionnelle, Directeur Royaume-Uni de l'activité institutionnelle et PDG de Schroders NewFinance Capital.Avant de rejoindre Schroders, Miles O'Connor a occupé différents postes de cadre senior au sein des équipes distribution de Barclays Global Investors et Bank of America Investment Management. Il a débuté sa carrière chez Coutts & Co dans la division mondiale des services titres.