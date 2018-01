State Street: la confiance des investisseurs se dégrade en décembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’indice de confiance des investisseurs, publié chaque mois par State Street Global Exchange, s’établit à 94,8 en décembre, en baisse de 1,5 point par rapport au niveau de 96,3 (en données corrigées) enregistré en novembre.La chute de 6,2 points à 94,9 de la confiance en Amérique du Nord et le recul de 2,8 points à 94,8 de l'indice en Asie sont à l'origine de la baisse de l'indice mondial de la confiance des investisseurs. A contrario, l'indice a augmenté de 16 points en Europe pour terminer à 96,9." Après avoir atteint son plus haut niveau en juillet, la confiance des investisseurs est maintenant en baisse, depuis cinq mois consécutifs, et les investisseurs ont réduit leurs positions dans les actifs à haut risque au cours des trois derniers mois ", a commenté Michael Metcalfe, Senior Managing Director et Directeur de la stratégie Global Macro, State Street Global Markets." En Europe, une croissance saine et les achats d'actifs continus effectués par la BCE ont probablement stimulé la confiance des investisseurs ", a indiqué Ken Froot, tout en expliquant que " bien que l'indice reste sous la barre du niveau neutre de 100, les investisseurs basés en Europe semblent s'inquiéter de moins en moins des risques politiques et de leur impact négatif sur la forte performance économique dans la région ".