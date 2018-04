State Street va fournir des services de back- et de middle-office à HSBC

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Corporation a été sélectionnée par HSBC Alternative Investments Limited (HAIL) au Luxembourg pour fournir une vaste gamme de services de conservation de titres et d’administration pour son nouveau fonds de prêt diversifié. Il s’agit d’un nouveau client pour State Street, qui sera l’unique fournisseur de plusieurs services, notamment de conservation mondiale et de dépôt, d’administration de fonds ainsi que des services de reporting réglementaire dans le cadre du règlement européen EMIR de la loi américaine FATCA et de la directive Solvabilité II.