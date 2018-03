Stormshield accélère sur le terrain du digital

Stormshield, acteur européen de référence sur le marché de la cyber sécurité, repense son département marketing et nomme Victor Poitevin au poste de Digital Manager.

Cette nomination s'inscrit dans la lignée de la mission de Stormshield d'accompagnement des entreprises vers une transformation digitale plus sereine, en toute confiance et sécurité, et vient renforcer la volonté de développer une stratégie digitale de premier plan. Victor Poitevin sera ainsi chargé de mettre sur pied et déployer cette stratégie pour fluidifier et dynamiser la communication digitale de l'éditeur en France comme à l'international.

Précédemment, il occupait un poste de Consultant Digital et Éditorial Senior en agence de communication, après plusieurs aventures chez de grands groupes. Une riche expérience qui lui permettra notamment de piloter des projets d'envergure au sein de Stormshield, sur toute la panoplie digitale de l'entreprise : sites internet et intranet, réseaux sociaux, contenus.

Victor Poitevin, Digital Manager chez Stormshield : « Ce projet de digitalisation des processus de communication se présente comme un superbe challenge dans un marché où la majorité des acteurs historiques conservent une organisation datée. L'objectif : se différencier et progressivement proposer une nouvelle expérience digitale à nos clients et partenaires. »

