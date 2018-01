Stratégies de recherches humanisées innovantes pour le développement de médicaments en immuno-oncologie : Crown Bioscience organise un webinaire en direct

SAN DIEGO, 2018-01-18 11:37 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, une filiale détenue en propriété exclusive de Crown Bioscience International (TWSE : symbole boursier 6554) et société internationale de services de découverte et de développement de médicaments offrant des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques, organisera un webinaire le jeudi 18 janvier 2018, à 10h00, heure de la côte Est des États-Unis (15h00, heure du Royaume-Uni), présenté par le Dr Jayant Thatte, immunologiste de renom. Le Dr Thatte passera en revue les modèles humanisés actuellement disponibles et présentera des applications innovantes pour la recherche préclinique en immuno-oncologie.

L'évaluation de l'immunothérapie est pénalisée par un déficit de modèles oncologiques précliniques qui présentent l'immunité humaine fonctionnelle. Afin de surmonter cet écueil, Crown Bioscience utilise des protocoles d'humanisation de pointe pour concevoir des solutions de recherche innovantes à partir de composants immunitaires humains fonctionnels reconstitués. Ces modèles humanisés peuvent être combinés à des lignées de cellules cancéreuses humaines ou à des modèles de xénogreffes dérivés de patients (PDX) afin de faire avancer le développement du diagnostic et de médicaments dans le domaine immuno-oncologique.

« Je me réjouis de partager les stratégies novatrices que Crown Bioscience a mises au point pour appliquer des modèles humains au domaine de la pharmacologie du cancer », indique le Dr Jayant Thatte, Directeur général de Crown Bioscience à San Diego. « Ce webinaire exposera les enjeux du développement en immunothérapie, explorera les avantages et les inconvénients de l'utilisation des différents types de modèles et présentera en détail le portefeuille innovant de solutions humaines proposées par Crown Bioscience pour contribuer à améliorer l'évaluation préclinique des agents sur les tumeurs chez l'être humain dans le cadre de l'immunité humaine. »

Pour obtenir plus de précisions sur cet événement ou s'inscrire pour y participer gratuitement, cliquez sur : Immuno-Oncology: Strategies for Applying Humanized Models.

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience est une société internationale spécialisée dans les solutions de découverte et de développement de médicaments qui propose des plateformes translationnelles en vue de faire progresser la recherche en oncologie et sur les maladies inflammatoires, cardiovasculaires et métaboliques. Grâce à son large éventail de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de proposer des candidats cliniques de qualité supérieure.

Relations presse :

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com

