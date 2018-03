Succès de l'OPA hostile de Melrose sur le groupe britannique GKN

(Actualisé avec précisions et cours de clôture)

29 mars (Reuters) - Les actionnaires de GKN ont accepté à une courte majorité l'offre hostile de 7,9 milliards de livres (9 milliards d'euros) de Melrose Industries, en numéraire et en titres, sur GKN, après trois mois de bataille pour le contrôle du groupe britannique d'ingénierie.

L'action GKN a terminé sur un gain de 9,45% à 463 pence à la Bourse de Londres, tandis que le titre Melrose a pris 3,45% à 231 pence.

Le spécialiste du redressement d'entreprises a dit jeudi que des actionnaires de GKN représentant 52,4% du capital avaient apporté leurs titres à son OPA sur la totalité du groupe.

Melrose avait fixé à 50%, plus une action, le seuil minimum pour procéder au rachat de GKN. Son offre devrait désormais devenir inconditionnelle d'ici au 19 avril.

Afin de contrer l'offre de Melrose, GKN avait proposé de scinder l'entreprise pour la centrer sur ses activités aérospatiales en fusionnant sa division automobile avec l'équipementier américain Dana.

"Nous sommes ravis d'avoir reçu le soutien des actionnaires de GKN visant à créer un puissant groupe industriel britannique avec une capitalisation de plus de 10 milliards de livres et des perspectives exceptionnelles", a déclaré le président de Melrose dans un communiqué.

Après l'annonce du résultat, le groupe dirigé par Anne Stevens a recommandé aux actionnaires d'accepter l'offre de Melrose, qui avait été auparavant rejetée à l'unanimité par le conseil d'administration de GKN.

Juliette Rouillon et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)