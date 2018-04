Succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés d’Arkema 2018

Regulatory News:

Plus de 8 000 salariés d’Arkema (Paris:AKE) ont souscrit 610 405 actions, soit un montant total de 50 millions d’euros, dans le cadre de la sixième augmentation de capital qui leur était réservée. Les montants investis et le taux de participation élevé soulignent la confiance des salariés dans la stratégie long terme du Groupe.

Arkema a procédé le 26 avril 2018 à une augmentation de capital réservée aux salariés, la sixième depuis son introduction en bourse il y a 12 ans.

8 413 souscriptions ont été enregistrées dans 31 pays, pour un montant total de 50 millions d’euros. Le taux de participation des salariés a progressé par rapport à la dernière opération proposée en 2016, s’établissant à 69 % en France et 25 % à l’international, soit en moyenne 41 %.

L’opération s’est déroulée du 9 au 22 mars 2018, au prix de 81,97 euros par action.

Au terme de l’opération, 610 405 actions ont été créées, portant la part du capital détenue par les salariés à environ 6 %.

Les actions Arkema nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2017 et donneront droit au versement du dividende en 2018.

