SuperSonic Imagine : annonce ses résultats 2017

SuperSonic Imagine tiendra ce jour à 18h30 une conférence téléphonique accessible à l’ensemble des actionnaires. Pour y participer, veuillez composer le 01.70.71.01.59 suivi du code PIN participant 95142541#.

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 et arrêtés par le directoire qui s’est tenu le 12 mars 2018.

Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « SuperSonic Imagine poursuit l’amélioration de son résultat opérationnel sous l’effet combiné de la croissance générée en 2017, d’une maîtrise des charges et de l’amélioration de la marge. Nous disposons d’un solide niveau de trésorerie qui nous permet de renforcer notre force commerciale et marketing en prévision de la prochaine mise sur le marché de la nouvelle plateforme, et ainsi d’accélérer notre croissance. Cette amélioration de nos résultats confirme la pertinence de la stratégie mise en place et renforce notre confiance quant à l’atteinte des objectifs fixés lors de l’introduction en bourse, notamment l’atteinte du point mort en matière d’EBITDA pour l’exercice 2019. Cet objectif d’EBITDA en 2019 sera atteint grâce à une forte réduction des pertes par la combinaison d'une accélération de notre croissance, d'une augmentation de la marge brute et d'une réduction des dépenses R&D avec l'arrivée de la nouvelle plateforme ».

En milliers d'euros 2017 2016 Var. (%) Chiffre d’affaires 24 695 22 217 +11,2% Autres revenus - 1 023 - Revenus totaux 24 695 23 240 +6,3% Coûts des ventes -13 608 -12 628 +7,8% Marge brute 11 088 10 611 +4,5% Marge brute sur chiffre d'affaires1 11 088 9 588 +15,6% Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 44,9% 43,2% +1,7 pt Charges opérationnelles -20 968 -20 883 +0,4% EBITDA -6 611 -7 805 +15,3% Résultat Opérationnel Courant -9 880 -10 272 +3,8% Résultat Opérationnel -9 880 -10 272 +3,8% Résultat financier -2 405 -221 - Résultat net -12 247 -10 555 -16,0%

Une croissance solide en 2017

SuperSonic Imagine a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 M€ en 2017, en croissance de +11% par rapport à l’exercice 2016. À taux de change constant, le chiffre d’affaires augmente de +13% à 25,1 M€

Les ventes de produits ont augmenté de +9% (+10% à devises constantes) et représentent 88% du chiffre d’affaires total de l’année.

Les ventes de services ont affiché une forte progression de +34% (+35% en devises constantes), soit 12% du chiffre d’affaires total contre 10% en 2016.

En prenant en compte les autres revenus, constitués essentiellement de produits d’accès à la technologie du groupe, non récurrents par nature, les revenus totaux de SuperSonic Imagine pour l’exercice 2017 s’élèvent à 24,7 millions d’euros.

Au 31 décembre 2017, SuperSonic Imagine dispose d’une base installée de plus de 1 900 systèmes Aixplorer répartis à travers le monde.

Amélioration de la marge brute sur chiffre d’affaires

Le taux de marge brute sur chiffre d’affaires s’apprécie de 1,7 point à 44,9% en 2017, contre 43,2% en 2016. Cette amélioration s’explique principalement par l’amélioration du taux de marge brute du chiffre d’affaires service, celui des ventes de systèmes restant stable.

Amélioration du résultat opérationnel et de l’EBITDA

Au 31 décembre 2017, le résultat opérationnel courant présente une perte de -9,9 M€ (vs. -10,3 M€ en 2016), en amélioration de +0,4 M€. Le poids de la perte sur le chiffre d’affaires s’améliore à -40% contre -46,2% en 2016.

Les charges opérationnelles sont stables à 21,0 M€ en 2017 (vs 20,9 M€ en 2016).

La Société poursuit ses efforts en recherche et développement avec 9,8 M€ dépensés en 2017, soit 39,6% du chiffre d’affaires (vs. 9,1 M€ en 2016, soit 40,8% du chiffre d’affaires 2016).

Pour la deuxième année consécutive, on observe une diminution du poids des frais commerciaux et de marketing en pourcentage du chiffre d’affaires. Ces frais représentent 50,0% du chiffre d’affaires en 2017 contre 54,0% en 2016.

La part des frais généraux et administratifs au regard du chiffre d’affaires enregistre une nouvelle baisse avec 23,4% en 2017 contre 24,5% en 2016, soit 5,8 M€ en 2017 contre 5,4 M€ en 2016.

L’EBITDA3 s’améliore de +1,2 M€ pour une perte s’élevant à -6,6 M€ en 2017 contre une perte de -7,8 M€ en 2016.

Dépréciation du résultat net

Le résultat financier a diminué de 2,2 M€ au motif des éléments suivants :

-920 K€ dus au remboursement anticipé de l’emprunt Norgine et aux intérêts financiers sur une avance remboursable Bpifrance au titre de 2010-2016, il s’agit de frais exceptionnels sur 2017 ;

-841 K€ de variation de change entre 2017 et 2016 qui est le résultat d’un gain de change de 441 K€ en 2016 et d’une perte de change de 400 K€ en 2017 ;

-422 K€ d’intérêts financiers supplémentaires qui totalisent 1 084 K€ en 2017 vs 662 K€ en 2016.

Après prise en compte des éléments opérationnels non courant et du résultat financier, SuperSonic Imagine affiche sur l’exercice une perte nette de -12,2 M€ (vs. -10,6 M€ en 2016).

Amélioration de la trésorerie

La trésorerie disponible au 31 décembre 2017 s’élève à 19,0 millions d’euros (vs. 11,2 millions d’euros au 31 décembre 2016), soit une variation nette positive de trésorerie de 7,8 millions d’euros se décomposant de la manière suivante :

-4,6 millions d’euros de consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles en 2017 (vs. -9,0 millions d’euros en 2016), soit une amélioration de 4,4 million d’euros ;

-8,0 millions d’euros de consommation de trésorerie liée aux activités d’investissements en 2017 (vs. -5,1 millions d’euros en 2016), sous l’effet de la hausse des dépenses pour la prochaine génération de produits ;

+18,9 millions d’euros de trésorerie supplémentaire liée aux opérations de financements avec notamment une augmentation de capital en juin 2017, un Loan Venture en mars et décembre 2017 et des financements court terme du besoin en fonds de roulement ;

+2,0 millions d’euros de reclassement de trésorerie suite au remboursement de l’emprunt obligataire Norgine ;

-0,5 million d’euros au titre de la variation de change sur la trésorerie.

L’effectif de SuperSonic Imagine s’élève à 172 collaborateurs au 31 décembre 2017, contre 161 au 31 décembre 2016.

Elisabeth Winter, Directrice Financière de SuperSonic Imagine, conclut : « Les faits marquants à retenir des résultats 2017 sont l’amélioration des résultats opérationnel et EBITDA, et comme nous l’avions anticipé, une dépréciation du résultat financier qui tient principalement à des charges non récurrentes sur l’exercice. Concernant la trésorerie, il convient de noter une nette amélioration de la consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles. Aussi, l’encaissement en fin d’année 2017 de la 2ème tranche de 6 M€ de l’emprunt Kreos Capital, nous permet d’atteindre un niveau de trésorerie de 19 M€ à fin 2017 et ainsi de poursuivre notre plan de développement. »

À propos de SuperSonic Imagine

Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le secteur de l’imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique révolutionnaire, Aixplorer®, qui exploite une technologie UltraFast™ à une cadence d’acquisition environ 200 fois plus rapide que les échographes conventionnels. Outre la qualité exceptionnelle des images ainsi obtenues, cette technologie unique a donné naissance à plusieurs innovations qui ont changé le paradigme de l’imagerie échographique : l’Élastographie ShearWave™ (SWE™), la technologie Doppler UltraFast™, Angio PL.U.S - PLanewave UltraSensitive™ Imaging et, plus récemment, TriVu et Needle PL.US. L’Élastographie ShearWave permet aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une procédure fiable, reproductible, et non invasive. Un paramètre important pour diagnostiquer des lésions potentiellement malignes ou autres tissus malades. A ce jour, plus de 300 publications ont démontré l’intérêt de SWE pour la prise en charge des patients dans un large éventail de maladies. Le Doppler Ultrafast combine l’imagerie des flux en couleur et le Doppler pulsé en un seul examen simple, fournissant aux médecins les résultats des deux opérations simultanément pour plus d’efficacité. La dernière innovation, Angio PL.U.S, offre un niveau supérieur d’imagerie microvasculaire grâce à l’amélioration significative de la sensibilité couleur et de la résolution spatiale tout en conservant une qualité d’image 2D exceptionnelle. SuperSonic Imagine dispose des autorisations réglementaires nécessaires pour une commercialisation d’Aixplorer® sur les principaux marchés. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext depuis avril 2014 (symbole : SSI).

1 Marge brute sur chiffre d’affaires = chiffre d’affaires – coûts des ventes

2 Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = marge brute sur chiffre d’affaires / chiffre d’affaires

3 L’EBITDA 2017 correspond au résultat opérationnel courant, soit -9,9 millions d’euros, retraité des taxes de -724 milliers d’euros et des amortissements et provisions de -2,5 millions d’euros. L’EBITDA 2017 totalise ainsi -6,6 millions d’euros.

L’EBITDA 2016 correspond au résultat opérationnel courant, soit -10,3 millions d’euros, retraité des taxes de -379 milliers d’euros et des amortissements et provisions de -2,1 millions d’euros. L’EBITDA 2016 totalise ainsi -7,8 millions d’euros.

