SuperSonic Imagine : équipe les services d’hépato-gastroentérologie de 5 établissements hospitaliers en Auvergne

Après l’obtention de l’agrément de la FDA, la solution Aixplorer de SuperSonic Imagine continue de s’imposer auprès des hépatologues

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext: SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd’hui l’installation de cinq Aixplorer Ultimate dans les services d’hépato-gastroentérologie des établissements hospitaliers Auvergnats.

La plateforme échographique Aixplorer Ultimate équipée de l’Élastographie ShearWave™ (SWE™) permet de visualiser et de mesurer sur une cartographie couleur la dureté du foie, de manière non invasive, sure et précise. Cette mesure est corrélée à la sévérité de la fibrose hépatique, ainsi SWE est devenue une alternative à la biopsie, examen invasif au coût et au risque de morbidité élevé.

L’Auvergne ne possédait jusqu’alors que deux appareils d’élastométrie pour le foie à Clermont Ferrand ou à Riom. Afin de désengorger les services Clermontois et Riomois et d’offrir une médecine de proximité aux habitants de l’Allier, du Cantal et de la Haute Loire, le Professeur Abergel, Chef de service hépatologie Gastro-entérologie au CHU de Clermont Ferrand a entrepris un projet permettant d’équiper tous les départements auvergnats en élastométrie. Grâce à l’aide des différentes directions hospitalières, des services bio-médicaux et de l’industrie pharmaceutique, il a été possible de financer 5 nouveaux appareils de mesure de l’élastométrie.

Ainsi, les services d’hépato-gastroentérologie du CHU Estaing, de la clinique de la Chataigneraie (Puy de Dôme), des centres hospitaliers de Montluçon (Allier), du Puy en Velay (Haute-Loire) et d’Aurillac (Cantal) sont maintenant équipés d’échographes Aixplorer Ultimate de dernière génération.

« Avec ce nouvel échographe Aixplorer Ultimate, les hépatologues bénéficient de nouveaux indicateurs cliniques validés comme la mesure de l’élasticité hépatique avec l’élastographie ShearWaveTM (SWE) qui améliore le dépistage de la cirrhose quelle que soit la cause (virale, surpoids, alcool). L’Aixplorer Ultimate nous offre également la possibilité de quantifier la fibrose (cicatrices dans le foie) et la graisse hépatique (stéatose) mais aussi d’orienter le diagnostic des affections du pancréas, du foie et des voies biliaires. Cette plateforme technologique élargit le champ des possibles pour les hépatologues. D’une manière générale, lors de chaque examen, nous couplons la mesure des tests de l’élastographie à des tests sanguins biochimiques comme le score APRI, FIB-4, Fibrotest, Fibromètre et Hepascore pour évaluer de manière non invasive la fibrose hépatique. Dans un second temps, nous avons pour projet de travailler avec les centres d’addictologie de la région pour essayer de progresser dans le diagnostic précoce de cirrhose» explique le Professeur Abergel, Chef du service hépatologie Gastro-entérologie du CHU de Clermont Ferrand.

SuperSonic Imagine vient d’obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour ses échographes Aixplorer® et Aixplorer® Ultimate en tant qu’outils d’aide à la prise en charge clinique des patients atteints de pathologies hépatiques. Véritable support pour les hépatologues et radiologues, l’agrément supplémentaire de la FDA renforce la stratégie clinique de SuperSonic Imagine axée sur le développement et la commercialisation d’outils non invasifs pour évaluer la sévérité des maladies hépatiques (fibrose, cirrhose ou stéatose non-alcoolique (NASH)). Aujourd’hui, les produits Aixplorer comptent plus de 130 publications cliniques à leurs actifs sur l’utilisation de l’élastographie ShearWave (SWE) chez des sujets atteints de maladies hépatiques.

