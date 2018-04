SuperSonic Imagine : publiera son chiffre d’affaires du T1 2018 le 18 avril 2018 après clôture des marchés et tiendra une conférence téléphonique ouverte aux actionnaires

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PME-PEA), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), publiera son chiffre d’affaires du T1 2018 de l’exercice clos du 31 mars 2018, le mercredi 18 avril 2018 à 18h00 CEST (heure de Paris).

À cette occasion, Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, et Elisabeth Winter, Directeur Financier, tiendront une conférence téléphonique à 18h30 heure de Paris, afin de répondre aux questions des analystes et des investisseurs.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 01.70.71.01.59, suivi du code PIN participant suivant : 52571114#.

Afin d’accéder à la réécoute qui sera disponible pendant une période de 90 jours, veuillez composer le 01.72.72.74.02 / code d’accès : 418752375# et suivre les instructions.

À propos de SuperSonic Imagine

