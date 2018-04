ANNECY, le 26 avril 2018 – La fintech Surperformance SAS, éditrice du site Zonebourse.com, annonce une augmentation de capital de 2 millions d’euros grâce à l’entrée de trois nouveaux actionnaires :



• HABERT DASSAULT FINANCE, présidé par Benoît Habert

• EXIMIUM, présidé par Michel Baulé

• 22H42, holding d’Emmanuel Angelier et Manuel Parent



Viel & Cie (FR0000050049) ainsi que La Financière du Lac, actionnaires historiques, ont par ailleurs souscrit à l’opération.



Surperformance, acteur reconnu du Big Data financier et expert du stock-picking a conquis sa légitimité via le développement de Zonebourse.com et le lancement réussi du fonds d’investissement Europa One. Grâce à cette opération capitalistique, Surperformance veut accélérer le développement de ses activités médias et s’imposer comme un acteur majeur des technologies au service de la gestion d’actifs.





Surperformance, la référence française du Big Data financier



Surperformance se positionne aujourd’hui comme le deuxième acteur français en termes d’audience avec plus de deux millions de visiteurs uniques et 40 millions de pages vues par mois. La société a su exploiter des synergies à fort potentiel entre les bases de données et serveurs nécessaires à ses activités de média boursier et les outils de détection d’opportunités d’investissement en actions qu’elle a développé depuis plus de vingt ans.

Surperformance dispose de l'essentiel des flux de données financières disponibles incluant tous les grands indicateurs actuels et prévisionnels de la vie des sociétés cotées. Grâce à ses méthodes propriétaires, ces données provenant de diverses sources et relatives à près de 30 000 sociétés sont croisées afin de mettre en œuvre des stratégies d’investissement de moyen et long terme.

« Nous agrégeons, indexons et stockons quotidiennement une quantité gigantesque de données que nous traitons avec d’énormes puissances de calculs et une vision d’investisseur en actions. C’est cette double compétence technologique et boursière qui a fait de nous le spécialiste français du Big Data financier » déclare Franck Morel, dirigeant de la société.





Le fonds Europa One s’est classé 1er en 2017 dans sa catégorie



Forte de son expertise et de son approche disruptive, Surperformance a lancé le fonds d’investissement Europa One fin 2015, en partenariat avec Commerzbank, la deuxième banque Allemande.

Le fonds Europa One investi en actions européennes (40M€ d’encours sous gestion) s’est classé 1er en termes de performance en 2017 selon Morningstar dans sa catégorie comportant plus de 1000 fonds. Surperformance a su s’imposer en moins de 3 ans comme un nouvel acteur prometteur de la gestion d’actifs.





Surperformance souhaite accélérer son développement



La société va ainsi renforcer ses investissements en données, serveurs, équipes éditoriales et commerciales afin de se positionner comme un acteur majeur de l’information financière et boursière.

En parallèle, la société étudie actuellement toutes les options à sa disposition pour développer ses activités liées à la gestion d’actifs via le lancement d’une gamme de solutions et fonds d’investissements en Europe, en Suisse et à l’international. Les résultats du fonds Europa One sont une preuve de l’efficacité de l’approche novatrice de Surperformance, exploitable à l’infini par la mise en œuvre de stratégies d’investissements géographiques, sectorielles ou même thématiques.



« Cette étape importante doit nous permettre à terme de nous hisser parmi les leaders mondiaux de l’information financière et devenir un acteur de premier plan de la gestion d’actifs » conclut Franck Morel, président fondateur de Surperformance.



