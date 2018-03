Swiss Life AM affiche une collecte de 6,1 milliards d'euros en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life AM a enregistré une collecte nette de 6,1 milliards d'euros en 2017 pour son activité de gestion d'actifs pour compte de tiers. Les encours y atteignent désormais 52,5 milliards d’euros, après une progression de 24% l'année dernière. Swiss Life Asset Managers, la division de gestion d’actifs du Groupe Swiss Life présente en Suisse, en France, au Luxembourg, en Allemagne et au Royaume-Uni totalisait ainsi à fin décembre 191,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 52,5 milliards pour compte de tiers.En France, les flux de souscription nets provenant de la clientèle externe ont atteint 2,8 milliards d'euros. Cette collecte a été intégralement réalisée hors monétaire, une première pour Swiss Life Asset Managers, et a bénéficié de la contribution de la clientèle des particuliers via les réseaux de Swiss Life France.Les actifs sous gestion pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers représentent, en France, 23,7 milliards d'euros (soit une progression de 19% par rapport à 2016).