Swissport récupère une centaine de millions auprès de HNA

Zurich (awp) - Swissport indique mardi avoir perçu un remboursement de 100 millions de dollars (à peine plus en francs suisses au cours du jour et environ 84 millions d'euros) sur un prêt de 360 millions d'euros octroyé à sa maison-mère chinoise HNA et parvenu à échéance lundi 7 mai.

L'entreprise de maintenance aéronautique indique dans un communiqué avoir consenti reporter de cinq mois le délai échu pour le restant de la somme due, soit près de 290 millions d'euros intérêts et pénalités compris.

Les fonds rétrocédés seront utilisés pour refinancer de manière anticipée une partie des crédits à termes contractés par Swissport et alléger ainsi son ratio d'endettement net autour de 5 fois son excédent brut d'exploitation.

