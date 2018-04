Sycomore AM : Laurent Deltour quitte la présidence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sycomore AM a annoncé le départ à la retraite de son cofondateur et président Laurent Deltour. La gouvernance de la société de gestion reste collégiale et cette dernière a donc décidé d’instaurer une présidence tournante qui sera, dans un premier temps, assurée par Emeric Préaubert. Il continuera donc de diriger Sycomore AM avec Christine Kolb et Cyril Charlot."Sycomore AM a connu une croissance régulière au cours des 17 dernières années et j'en espère autant pour les 17 prochaines. La démarche pionnière d'investisseur responsable initiée il y a 10 ans renforce ma conviction que Sycomore AM a toutes les cartes en main pour devenir la référence de l'ISR en Europe", se réjouit Laurent Deltour.