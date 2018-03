Syrie-Assad se rend dans la Ghouta, les rebelles négocient

(Nouvelle version avec précisions, commentaires, contexte)

par Lisa Barrington et Suleiman Al-Khalidi

BEYROUTH/AMMAN, 18 mars (Reuters) - Le président syrien Bachar al Assad s'est rendu dimanche dans la Ghouta orientale pour rendre visite à ses troupes qui semblaient sur le point de remporter la victoire dans le dernier grand bastion de l'opposition près de Damas.

Parallèlement, des proches des rebelles indiquent que des discussions sont en cours dans le but de les laisser partir vers d'autres zones tenues par l'opposition ou de rendre les armes. Les rebelles ont pourtant publiquement exclu d'accepter le genre de retrait négocié qui a permis à Bachar al Assad de reprendre le contrôle d'Alep et d'Homs.

L'armée syrienne est parvenue à isoler la Ghouta en trois secteurs distincts assiégés au prix de bombardements et de combats sanglants qui comptent parmi les plus meurtriers depuis le début du conflit. Les rebelles de la Ghouta risquent leur plus grande défaite depuis la bataille d'Alep en 2016.

Le gouvernement syrien a tenté d'enfoncer un coin entre les groupes rebelles rivaux qui contrôlent différentes parties de la Ghouta orientale. A base de discussions secrètes cloisonnées avec les rebelles dans chaque région et de pression militaire variable, la stratégie du gouvernement de "diviser pour régner" commence à porter ses prix, dit-on dans l'opposition.

"L'avancée de l'armée ces derniers jours a accentué la pression sur les groupes et chaque partie veut obtenir le meilleur accord possible", déclare-t-on.

Signe d'assurance, le président Assad a rendu visite dimanche aux troupes sur le front ainsi qu'aux populations de la Ghouta orientale récemment déplacées, rapporte les médias publics syriens qui ont diffusé des images de ces rencontres.

"Chaque conducteur de char qui avance d'un mètre a changé la carte politique du monde", a déclaré Assad selon l'agence de presse publique Sana.

Après une matinée relativement calme, les bombardements et les combats au sol ont repris dimanche après-midi, selon des informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

ULTIMATUM

Le principal groupe rebelle dans la poche sud de résistance de la Ghouta orientale a annoncé dimanche qu'il négociait avec une délégation de l'Onu en vue de l'instauration d'un cessez-le-feu, de l'acheminement de l'aide humanitaire et de l'évacuation des cas médicaux urgents.

"Nous sommes engagés dans des négociations sérieuses afin de garantir la sécurité et la protection des civils", a déclaré Wael Alouane, porte-parole du groupe Faïlak al Rahman basé à Istanbul.

Mais une évacuation générale des civils et des combattants rebelles n'est pas à l'ordre du jour, a-t-il dit.

Un certain nombre de patients requérant des soins médicaux d'urgence ont été évacués de la poche nord de la Ghouta tandis qu'une partie de l'aide y est entrée ces derniers jours.

Mais ceci n'a pas encore eu lieu dans la poche sud.

Des responsables proches des deux principaux groupes rebelles, Failak al Rahman dans la poche sud, et Djaïch al Islam dans l'enclave nord, ont expliqué à Reuters que des discussions étaient en cours pour le transfert des deux groupes vers des secteurs tenus par l'opposition respectivement dans le nord et le sud de la Syrie.

La télévision officielle syrienne a en outre annoncé que l'armée avait fixé un ultimatum à un groupe de rebelles présents dans une autre poche, celle d'Harasta, plus petite, pour qu'ils se retirent.

Un responsable de l'opposition dans la Ghouta proche des négociations a dit à Reuters qu'une délégation avait quitté Harasta et travaillait sur le termes d'un accord du même genre que les précédents accords de reddition dans les secteurs assiégés tenus par les rebelles.

Un accord de principe pourrait être trouvé d'ici 24 à 48 heures, a dit ce responsable.

Il affirme que les rebelles se sont vus proposer deux choses : soit de quitter la zone pour rejoindre des secteurs tenus par les insurgés dans le nord de la Syrie ou demeurer dans la Ghouta et intégrer des milices progouvernementales chargés de maintenir la sécurité.

Plusieurs centaines de combattants se sont déjà rendus au cours des 48 dernières heures et ont entamé des discussions de réconciliation avec le gouvernement syrien, a déclaré un autre rebelle dans le secteur. (Nicolas Delame et Danielle Rouquié pour le service français)