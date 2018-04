Syrie-Douma bombardée à l'arme chimique, selon les rebelles

(Répétition, mastic §1)

BEYROUTH, 7 avril (Reuters) - Les rebelles syriens du Djaïch al Islam ont accusé samedi les forces gouvernementales d'avoir eu recours à des armes chimiques contre des civils de Douma, dans la Ghouta orientale, où selon des secouristes sur place, 35 personnes ont été tuées 500 autres intoxiquées.

La presse officielle syrienne a de son côté catégoriquement démenti une telle attaque.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), onze personnes sont mortes étouffées par la fumée émise par des bombardements conventionnels. Soixante-dix autres personnes, présentaient des signes d'intoxication après des raids de l'aviation syrienne, a ajouté l'organisation basée à Londres.

Le directeur de l'OSDH, Rami Abdelrahman, a dit ne pas être en mesure de confirmer que des armes chimiques avaient été utilisées à Douma.

Une organisation de secours, la Syrian American Medical Society (SAMS), a affirmé de son côté qu'une bombe au chlore avait frappé un hôpital de Douma, tuant six personnes, et qu'une bombe contenant un agent chimique neurotoxique était tombée sur un bâtiment voisin. Le directeur de la SAMS a avancé un bilan de 35 morts en tout.

Pour la presse officielle syrienne, les rebelles tentent désespérément de ralentir l'offensive des forces de Bachar al Assad.

"Les terroristes du Djaïch al Islam sont en déroute et leurs organes de communication parlent à nouveau d'attaques à l'arme chimique fabriquées de toutes pièces pour tenter en vain d'enrayer la progression de l'armée syrienne", écrit l'agence de presse officielle SANA.

Les forces gouvernementales ont lancé vendredi une vaste offensive aérienne et terrestre à Douma, dernière ville de la Ghouta orientale tenue par les rebelles, où 48 personnes ont été tuées en 24 heures.

Six civils ont par ailleurs été tués et 38 autres blessés samedi par des tirs de mortier dans des quartiers résidentiels de Damas, toujours selon la presse syrienne, qui impute ces tirs au Djaïch al Islam. Un porte-parole du groupe rebelle a nié toute implication. (Dahlia Nehme and Mustafa Hashem, Jean-Philippe Lefief et Tangi Salaün pour le service français)