Bourse de Paris : Syrie-La France condamne les bombardements de Douma

PARIS, 8 avril (Reuters) - Le ministre français des affaires étrangères s'est dit préoccupé dimanche par les informations sur une possible attaque chimique qui a fait des dizaines de morts à Douma, ville de la Ghouta orientale tenue par les rebelles et assiégée par les forces syriennes, et appelle à une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Je condamne avec la plus grande fermeté la poursuite par le régime syrien du siège de la ville de Douma en Ghouta orientale, et les bombardements qui ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils au cours des dernières 24 heures, en violation flagrante du droit international humanitaire", déclare Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.

Il exprime en outre son "extrême préoccupation devant les informations faisant état d’un nouvel usage d’armes chimiques particulièrement violentes".

Damas nie tout recours à des armes chimiques de la part de ses forces et la Russie parle d'informations fabriquées de toutes pièces. C'est pourtant une évidence, selon l'Union européenne a qui prône une réaction internationale.

"La France s’emploie activement, en liaison avec ses alliés et les organisations internationales concernées, à vérifier la réalité et la nature de ces frappes", ajoute le ministre des affaires étrangères.

"La France, comme l’a rappelé le Président de la République à plusieurs reprises, assumera toutes ses responsabilités au titre de la lutte contre la prolifération chimique."

Il demande que le "Conseil de sécurité des Nations unies se réunisse dans les meilleurs délais pour examiner la situation dans la Ghouta orientale". (Caroline Pailliez, édité par Jean-Philippe Lefief)