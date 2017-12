La Turquie coopère avec la Russie pour obtenir l'évacuation d'un demi-millier d'habitants de la Ghouta orientale, un faubourg de Damas assiégé par les forces syriennes, a annoncé dimanche le président Recep Tayyip Erdogan.

"Environ 500 personnes, dont 170 femmes et enfants, ont besoin d'une aide humanitaire urgente", a-t-il déclaré avant son départ pour une visite officielle au Soudan, précisant en avoir parlé avec Vladimir Poutine.

Les chefs d'état-major russe et turc vont étudier les mesures à mettre en oeuvre pour procéder à l'opération qui pourrait impliquer le Croissant-Rouge turc et de l'agence de Gestion des catastrophes et urgences (Afad), a ajouté Erdogan.

Parlant d'une situation "catastrophique", Jan Egeland, conseiller humanitaire des Nations unies pour la Syrie, a précisément réclamé fin novembre l'évacuation de 500 habitants de la Ghouta orientale. (Ezgi Erkoyun, Jean-Philippe Lefief pour le service français)