Syrie-Macron, Merkel pressent Poutine de mettre fin aux attaques

(Actualisé avec communiqué commun, contexte)

BRUXELLES, 23 février (Reuters) - Emmanuel Macron et Angela Merkel ont écrit vendredi au président russe, Vladimir Poutine, pour lui demander de contribuer à l'adoption d'une résolution des Nations Unies instaurant une trêve en Syrie, au sixième jour de frappes aériennes du régime sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale.

"Il est temps à présent d’agir", écrivent le président français et la chancelière allemande dans un communiqué commun.

"Face aux souffrances des habitants de la Ghouta orientale, la France et l’Allemagne appellent à une cessation immédiate des hostilités et à la mise en place d’une trêve humanitaire", poursuit le communiqué. "La France et l’Allemagne appellent la Russie à exercer pleinement ses responsabilités à cet égard."

Après l'annonce de l'envoi de cette lettre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie était prête à voter en faveur du projet de résolution, qui prévoit une trêve de 30 jours, mais à certaines conditions.

"Pour que la résolution soit efficace - et nous sommes prêts à accepter un texte qui la mettrait en place - nous proposons une formule qui permettrait de rendre la trêve réelle, basée sur des garanties de toutes les parties à l'intérieur et à l'extérieur de la Ghouta orientale", a-t-il dit.

Le vote au Conseil de sécurité a été reporté en raison d'une série de négociations de dernière minute visant à rendre le texte acceptable par la Russie, alliée du président syrien Bachar al Assad, pour qu'elle n'y mettre pas son veto.

Les bombardements des forces favorables au régime Assad ont fait plus de 460 morts dans la région de la Ghouta orientale au cours des six derniers jours, selon le décompte établi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Une source à l'Elysée avait précisé que la lettre d'Emmanuel Macron et Angela Merkel portait, "à travers le vote de la résolution et sa mise en oeuvre, sur l'arrêt des hostilités, la trêve humanitaire et la fourniture de l'aide humanitaire".

De son côté, la chancelière allemande a dit son espoir qu'un cessez-le-feu en Syrie soit décidé "dans la soirée". (Jean-Baptiste Vey, avec Michelle Nichols aux Nations Unies et Vladimir Soldatkine à Moscou, édité par Danielle Rouquié)