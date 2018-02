Syrie-Macron veut une réunion pour éradiquer les activités balistiques

PARIS, 13 février (Reuters) - La France souhaite la tenue dans les prochaines semaines d'une réunion sur la Syrie visant à éradiquer les activités balistiques en provenance du territoire syrien, a déclaré mardi Emmanuel Macron sur fond d'escalade de tensions entre les pays de la région.

"Dans ce contexte-là, je souhaite que nous puissions avoir dès les prochaines semaines une réunion sur la Syrie qui puisse éradiquer les activités balistiques depuis la Syrie qui mettent en danger l'ensemble des puissances de la région et avoir un vrai traitement soutenable du destin politique de la Syrie", a dit le chef de l'Etat lors d'une rencontre avec des journalistes à Paris.

La tension est montée d'un cran ce week-end en Syrie où l'armée israélienne a mené une série d'attaques aériennes contre des cibles syriennes et iraniennes.

"Les activités balistiques iraniennes ou liées à l'Iran, nous avons vu que vraisemblablement, à la fois au Yémen et également dans la zone syrienne, elles étaient une source de déstabilisation, un problème pour la sécurité de plusieurs de nos alliés", a-t-il dit, réaffirmant son souhait d'ouvrir un nouveau cycle de négociations pour "mettre l'Iran sous surveillance en matière de balistique".

"C'est indispensable pour la sécurité de la région et on doit donc avoir un mécanisme de sanctions et de contrôle adaptés à ça", a estimé Emmanuel Macron. "Toute forme de règlement de cette situation par la voie militaire aujourd'hui est une erreur, nous avons déjà perdu trop de temps sur le balistique" et la politique régionale iranienne.

Les déclarations de la France sur les "tentations hégémoniques" de l'Iran dans la région et la volonté d'Emmanuel Macron d'encadrer l'activité balistique iranienne ont jeté un froid dans les relations entre Paris et Téhéran à l'automne.

Téhéran assure que son programme balistique n'a qu'une vocation défensive et qu'il n'est pas concerné par l'accord sur son programme nucléaire, conclu en juillet 2015 après d'âpres négociations. (Marine Pennetier et Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse)