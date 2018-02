Syrie-Nouveaux raids aériens dans la Ghouta, 31 civils tués

(Actualisé avec bilan §1-2)

BEYROUTH, 7 février (Reuters) - De nouvelles frappes aériennes visant la région sous contrôle rebelle de la Ghouta, à l'ouest de Damas, ont tué mercredi 31 civils, dont douze enfants, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

L'aviation syrienne et l'artillerie des forces pro-Assad ont pilonné les villes de Douma, Beit Saoua et Hammouriyeh contrôlées par les insurgés. Ces violences ont fait 65 blessés, précise l'OSDH.

Le régime du président Bachar al Assad et son allié russe ont multiplié ces derniers jours les bombardements aériens dans la Ghouta et dans la province d'Idlib, les deux derniers grands bastions insurgés, provoquant la mort de dizaines de personnes, selon l'OSDH et les secours sur le terrain.

Face à l'intensification des violences et des morts civiles, les représentants des Nations unies en Syrie ont appelé mardi à un cessez-le-feu immédiat d'au moins un mois afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. (Dahlia Nehme Tangi Salaün pour le service français)