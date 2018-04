MOSCOU, 11 avril (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine espère que le "bon sens" l'emportera dans la crise qui oppose le gouvernement syrien à l'Occident après l'attaque chimique présumée de samedi dernier dans la ville rebelle de Douma, près de Damas.

S'adressant à des diplomates étrangers, Vladimir Poutine a jugé la situation internationale de plus en plus préoccupante.

"La situation dans le monde devient de plus en plus chaotique. Néanmoins, nous espérons que le bon sens finira par l'emporter et que les relations internationales prendront une direction constructive, que le système mondial deviendra plus stable et prévisible", a-t-il dit.

Le président américain Donald Trump a prévenu Moscou d'une intervention militaire imminente en Syrie après l'attaque présumée au gaz toxique, imputée au régime syrien.

Selon l'armée russe, l'analyse de prélèvements effectués à Douma n'a révélé la présence d'aucun agent toxique. (Denis Pinchuk, Guy Kerivel pour le service français)