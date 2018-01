Syrie-Reprise de violents combats dans la Ghouta orientale

Les combats entre forces gouvernementales syriennes et rebelles ont repris de plus belle dimanche dans la Ghouta orientale, dernier bastion insurgé près de Damas, après une brève accalmie suite à des informations sur un possible cessez-le-feu.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les forces de Damas ont répondu à une offensive de rebelles djihadistes par d'intenses tirs d'artillerie et bombardements aériens.

Un organe de propagande du Hezbollah libanais, allié du président syrien Bachar al Assad, précise que l'offensive rebelle a été repoussée et confirme la riposte des forces gouvernementales.

Un habitant de Damas a dit à Reuters entendre de violentes explosions dans la Ghouta et voir des panaches de fumée s'élever au-dessus de cette région assiégée depuis des années.

Vendredi soir, un responsable de l'opposition syrienne avait déclaré que la Russie avait promis aux opposants participant aux pourparlers de paix à Vienne de faire pression sur le régime de Bachar al Assad pour qu'il accepte un cessez-le-feu dans la Ghouta.

Mais Damas n'a pas confirmé une telle trêve.

Quelque 400.000 personnes sont assiégées dans cette vaste région rurale à l'est de la capitale, où les Nations unies estiment que la pénurie de médicaments et de nourriture est la plus dramatique qu'ait connu la Syrie en sept ans de guerre civile.

