Syrie-Soupçons de bombardement chimique à Douma

(Actualisé avec ministère russe des AE, annonce de négociations et d'une opération pour chasser les rebelles.)

BEYROUTH, 7 avril (Reuters) - Les rebelles syriens du Djaïch al Islam ont accusé les forces gouvernementales d'avoir eu recours samedi à des armes chimiques contre un hôpital de Douma, dans la Ghouta orientale, où 49 personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres intoxiquées, selon une ONG médicale.

La presse officielle syrienne a démenti et accusé les insurgés de diffuser des fausses informations pour tenter de ralentir la progression des forces gouvernementales.

Si l'usage d'armes chimiques était confirmé, la communauté internationale se devrait de réagir "immédiatement", a estimé pour sa part le département d'Etat américain en demandant à la Russie de cesser de soutenir le président syrien Bachar al Assad.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), onze personnes sont mortes étouffées par la fumée des bombardements conventionnels. Soixante-dix autres personnes, présentaient des signes d'intoxication après des raids de l'aviation syrienne, a ajouté l'organisation basée à Londres.

Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH, a dit ne pas être en mesure de confirmer l'utilisation d'armes chimiques à Douma.

La Syrian American Medical Society (SAMS), une organisation médicale, a affirmé de son côté qu'une bombe au chlore s'était abattue sur un hôpital de Douma, tuant six personnes, et qu'une autre contenant un agent neurotoxique était tombée sur un bâtiment voisin.

DES ACCUSATIONS POUR "ENRAYER LA PROGRESSION DE L'ARMÉE"

D'après la SAMS et la protection civile, au moins 49 personnes sont mortes dans l'attaque, alors que les rebelles de Djaïch al Islam ont parlé de leur côté d'une centaine de morts.

Un médecin syrien de l'Union des organisations de secours et soins médicaux (UOSSM) basé à Genève a fait état de 150 morts. "Il s'agit majoritairement de civils, des femmes et des enfants qui ont été piégés dans des abris souterrains", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que le bilan était susceptible de s'alourdir.

Pour les médias d'Etat syriens en revanche, les rebelles cherchent avec ces accusations à retarder la chute inéluctable de Douma.

"Les terroristes du Djaïch al Islam sont en déroute et leurs organes de communication parlent à nouveau d'attaques à l'arme chimique fabriquées de toutes pièces pour tenter en vain d'enrayer la progression de l'armée syrienne", écrit l'agence de presse officielle SANA.

Le ministère russe des Affaires étrangères parle lui aussi d'"excuses inventées et fabriquées" qui pourraient, selon lui, avoir de graves conséquences.

"La diffusion d'histoires fictives sur l'utilisation du chlore et d'autres substances toxiques par les forces gouvernementales (syriennes) se poursuit. Une autre information fabriquée à propos d'une prétendue attaque chimique à Douma est apparue hier", dit-il dans un communiqué.

"Nous avons déjà plusieurs fois mis en garde contre de telles provocations dangereuses. Le but de cette élucubration trompeuse dépourvue de tout fondement est de protéger les terroristes (...) et de tenter de justifier d'éventuels recours extérieurs à la force", ajoute le ministère.

La télévision syrienne, qui cite une source officielle, a par ailleurs annoncé que le gouvernement allait entamer dimanche à leur demande des discussions avec les rebelles du Djaïch al Islam, qui n'ont pas confirmé l'information. "Les terroristes du Djaïch al Islam ont demandé des négociations avec l'Etat syrien, qui vont démarrer d'ici deux heures", a-t-on déclaré.

Le général Iouri Ievtouchenko, chef du centre russe pour le paix et la réconciliation en Syrie, a quant à lui indiqué qu'une opération serait lancée dans la journée pour chasser les rebelles "irréductibles" de Douma. (Dahlia Nehme and Mustafa Hashem, avec Polina Ivanova à Moscou, Jean-Philippe Lefief, Tangi Salaün et Arthur Connan pour le service français)