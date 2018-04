Bourse de Paris : Syrie-Survol inamical d'une frégate française par un avion russe

PARIS, 10 avril (Reuters) - Un chasseur de l'armée de l'air russe a récemment survolé une frégate française à basse altitude en Méditerranée orientale, une entorse délibérée aux règles internationales qui a été "signifiée à la partie adverse", a-t-on appris auprès de la marine nationale, confirmant une information du Point.

L'hebdomadaire précise que la frégate multi-missions Aquitaine a été survolée le week-end dernier par un chasseur russe qui était doté de ses armes.

L'Aquitaine, équipée notamment de 16 missiles de croisière navals (MdCN) et de 16 missiles de surface-air Aster 15, croise au large du Liban avec plusieurs bâtiments américains dans le cadre du dispositif Chammal, volet français de l'opération militaire interalliée contre l'Etat islamique en Syrie et Irak.

"Le survol a eu lieu il y a plusieurs jours", a-t-on confirmé à l'état-major de la marine française.

"Des survols de bâtiments par des aéronefs militaires sont des choses qui se produisent en mer. Quand il est jugé trop proche, cela est signifié à la partie adverse", a-t-on ajouté, précisant que les "procédures habituelles" avaient été appliquées dans ce cas.

Cette démonstration de force est intervenue alors que la France et les Etats-Unis réfléchissent à une réponse militaire coordonnée à l'attaque présumée chimique survenue samedi dernier dans la Ghouta orientale, à l'est de Damas, et imputée au régime syrien.

L'aviation russe a déjà effectué par le passé des survols "agressifs" au-dessus de bâtiments occidentaux.

En avril 2016 notamment, en mer Baltique, des Soukhoï Su-24 et un hélicoptère de lutte anti-sous-marine Ka-27 étaient passés à plusieurs reprises à très basse altitude à proximité du destroyer américain USS Donald Cook à quelque 70 milles de l'enclave russe de Kaliningrad. (Sophie Louet, édité par Yves Clarisse)