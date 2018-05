Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

"Approche diversifiée à forte conviction", "approche plus dynamique"... Syz AM le dit de plusieurs manières mais, dans l'environnement actuel, prône une stratégie d'allocation d'actifs prenant en compte plusieurs facteurs. Elle doit intégrer "non seulement une vision descendante et la diversification entre classes d’actifs, mais également les valorisations relatives et la gestion des risques est indispensable pour protéger le capital dans ce contexte volatil tout en générant des performances sur le long terme", expliquent les experts de Syz AM.Ces derniers constatent que le principe selon lequel les investisseurs et les responsables de l'allocation d'actifs étaient en mesure de passer des actions aux obligations pour s'adapter à l'évolution des conditions de marché est actuellement remis en question."La corrélation entre actions et obligations est moins prévisible et n'est plus autant source de diversification. En outre, compte tenu des faibles rendements des obligations, les investisseurs sont contraints de se tourner vers les actions malgré leurs valorisations élevées. Pour peu qu'une perturbation des marchés similaire à celle observée en février survienne à nouveau, les investisseurs pourraient se trouver confrontés à des pertes importantes", décryptent les gérants de Syz AM.