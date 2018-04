TECHNIPFMC : Goldman Sachs passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur TechnipFMC de Neutre à Achat avec un objectif de cours de 32 euros (Bourse de Paris) et 39 dollars (Wall Street). Le broker justifie son optimisme en quatre points. En premier lieu, le bureau d'études a relevé son estimation de prises de commandes pour la période 2018-2020 dans le segment Subsea de 8,5% et dans le segment Onshore/Offshore de 51%. L'impact de ces révisions est marginal sur ses prévisions d'Ebitda (+0,2% en 2018; +2% en 2019). Il est en revanche plus marqué pour 2020 : +18%.Deuxièmement, TechnipFMC est partenaire de plusieurs projets en eaux profondes et bénéficie de positions fortes dans le GNL.De plus, le groupe se distingue des autres multinationales du secteur en raison de la force de son effet de levier sur les trois tendances qui se dégagent : la hausse de la production d’hydrocarbures non conventionnels aux Etats-Unis, le rebond des projets en eaux profondes et la nette hausse des projets dans le GNL.Enfin, le titre a subi la défiance des investisseurs depuis 2014. La reprise de l'exploration-production dans les eaux-profondes et le GNL devrait rassurer le marché et soutenir le titre.