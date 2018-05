TECHNIPFMC relève de nouveau sa prévision de rentabilité pour le segment Onshore/Offshore

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 95,1 millions de dollars, soit 20 cents par action, contre respectivement -18,4 millions de dollars et - 4 cents par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 28 cents, soit 6 cents de moins que le consensus Thomson Reuters. L'Ebitda ajusté, qui exclut les charges et crédits, a atteint 386,6 millions de dollars, soit un recul de 8 %, tandis que la marge d'Ebitda ajusté est restée inchangée, à 12,4 %.Le chiffre d'affaires du groupe parapétrolier s'est établi à 3,125 milliards de dollars, soit un recul de 7,8 %.Doug Pferdehirt, Directeur Général de TechnipFMC, a déclaré : " Le montant global des prises de commandes du trimestre a atteint 3,5 milliards de dollars, dont 1,2 milliard de dollars pour le segment Subsea. En ce qui concerne le Subsea, trois des quatre derniers trimestres ont vu le montant des prises de commandes être supérieur à celui du chiffre d'affaires. L'adoption par le marché de notre modèle intégré continue de s'intensifier comme en témoignent les trois projets intégrés (iEPCI) qui nous ont été attribués au cours du trimestre ".Avant d'ajouter : "Pour l'avenir, nous avons également enregistré une solide activité au cours du trimestre dans le domaine des études d'ingénierie d'avant-projet détaillées (FEED), ce qui semble indiquer une inflexion du marché aval. En particulier, l'augmentation de l'activité commerciale et des activités d'études sur le marché du GNL offre une plus grande visibilité sur la validation de nouveaux projets. Cette dynamique du marché est très intéressante pour TechnipFMC compte tenu de notre position de leader dans le domaine de la liquéfaction onshore et offshore ".S'agissant de ses perspectives, le groupe vise désormais une marge d'Ebitda d'au moins 11,5 % (hors charges et crédits) pour le segment Onshore/Offshore contre 10,5% auparavant. Cet objectif avait déjà été relevé en février. Il visait alors au moins 9,5%. Le chiffre d'affaires du segment devrait être compris dans une fourchette de 5,3 à 5,7 milliards de dollars.Dans le Subsea, TechnipFMC vise 5 à 5,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une marge d'Ebitda d'au moins 14%.Pour le segment Surface Technologies, le groupe cible une marge d'Ebitda d'au moins 17,5 % et des ventes entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars.