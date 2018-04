TECHNOFIRST : séparation des fonctions de Président et de Directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'Administration de TechnoFirst a procédé à la nomination de Véronique Klein au poste de Présidente du Conseil d'Administration et de Jean-Philippe Varnet en qualité de Directeur Général. Cette séparation des fonctions et la nomination de Christian Carme (précédemment Président Directeur Général de la société) à la Direction de la Recherche et Innovation, s'inscrivent comme une évolution souhaitée par Christian Carme dans le cadre de son plan stratégique.