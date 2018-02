TFI Tab Food Investments reporte son placement initial de titres

ISTANBUL, Turquie et NEW YORK, le 8 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - TFI Tab Food Investments (« TFI » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le report de son placement initial de titres annoncé précédemment. TFI continuera d'évaluer le calendrier de l'offre proposée à mesure que les conditions du marché se développeront.

Une déclaration d'enregistrement relative à la vente proposée de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat et aucun de ces titres ne peut être vendu dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'homologation dans le cadre de la législation sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction concernée.

L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus. Une fois disponible, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'offre de ces titres pourront être obtenus auprès de :

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 ; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, téléphone : 1-800-221-1037 ou via e-mail à l'adresse newyork.prospectus@credit-suisse.com ; ou de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, téléphone : 1-866-471-2526, fax : 212-902-9316 ou via e-mail à l'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com.

À propos de TFI

TFI Tab Food Investments, Inc. est l'un des plus grands exploitants de restaurants au monde en terme de nombre de restaurants, avec plus de 1 800 restaurants et plus de 30 000 employés. Au cours de ses 22 années d'existence, TFI a élargi son portefeuille pour inclure une large gamme de restaurants à service rapide (Quick Service Restaurants - QSR), principalement en Turquie et en Chine. Son portefeuille de marques comprend certaines des marques de QSR les plus reconnues dans le monde, notamment Burger King®, Popeyes®, Sbarro® et Arby's®, ainsi que sa propre marque, Usta Dönerci®.

Pour les questions relatives aux médias, contacter :

En Turquie

V Emir ISIK

TFI Tab Food Investments

+90 212 310 4899

isik.emir@tabfoods.com

Aux États-Unis

Richard Jacques / Patricia Graue

Brunswick Group

+1 212 333 3810

TFI@brunswickgroup.com

