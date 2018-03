TIKEHAU CAPITAL participe à l'introduction en Bourse de DWS (Deutsche Bank)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tikehau Capital a annoncé prendre part à l'introduction en bourse de DWS Group, l'activité de gestion d'actifs de Deutsche Bank, avec un ordre de 250 millions d'euros valable dans la fourchette de 30 à 36 euros par action annoncée le 11 mars 2018. Le groupe français de gestion d’actifs et d’investissement a entamé des discussions avec DWS concernant des domaines de coopération potentiels, incluant notamment la distribution de produits de gestion alternative.Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital commente : " Tikehau Capital se réjouit de la perspective d'être un actionnaire de référence de DWS. Nous avons identifié des domaines notables de coopération mutuelle et de complémentarités et nous sommes impatients de travailler ensemble à la mise en œuvre de nos stratégies de croissance respectives. "Nicolas Moreau, membre du Directoire de Deutsche Bank et Directeur Général de DWS, a déclaré : " Nous sommes impatients d'explorer nos domaines de coopération potentiels et sommes ravis de son intérêt pour notre entreprise. "