TOTAL : Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale mixte du 26 mai 2017 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, TOTAL S.A. (LEI : 529900S21EQ1BO4ESM68) (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000120271) réalisés du 5 avril 2018 au 11 avril 2018 :

Jour de la

transaction Volume total

journalier (en

nombre de titres) Prix pondéré moyen

journalier

d'acquisition (en

EUR/action) Montant des

transactions

(EUR) Code

identifiant

marché 05.04.2018 20 000 47,9862 959 724 BATE 05.04.2018 40 000 47,9869 1 919 476 CHIX 05.04.2018 30 000 47,9885 1 439 655 TRQX 05.04.2018 60 000 47,9841 2 879 047 XPAR 06.04.2018 20 000 48,4991 969 982 BATE 06.04.2018 40 000 48,4953 1 939 811 CHIX 06.04.2018 30 000 48,4945 1 454 835 TRQX 06.04.2018 60 000 48,4787 2 908 722 XPAR 09.04.2018 - - - BATE 09.04.2018 75 000 48,3613 3 627 097 CHIX 09.04.2018 46 000 48,3638 2 224 736 TRQX 09.04.2018 19 000 48,3572 918 787 XPAR 10.04.2018 14 561 48,4986 706 188 BATE 10.04.2018 39 049 48,4969 1 893 755 CHIX 10.04.2018 24 463 48,4960 1 186 357 TRQX 10.04.2018 57 196 48,4924 2 773 572 XPAR 11.04.2018 15 000 48,7260 730 890 BATE 11.04.2018 40 000 48,7235 1 948 940 CHIX 11.04.2018 25 000 48,7228 1 218 070 TRQX 11.04.2018 60 000 48,7101 2 922 603 XPAR Total 715 269 48,4045 34 622 248

Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de Total : https://www.total.com/fr/actionnaires/action-et-dividende/action-total/operations-sur-titres

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180412006018/fr/